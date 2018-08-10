Мужчина поспорил, что сможет переплыть Волгу

В Ярославском районе трагически оборвалась жизнь молодого жениха. 22-летний Евгений отдыхал с друзьями на пляже в посёлке Михайловское. Молодой человек похвастался, что сможет переплыть Волгу. Друзья ему не поверили. Тогда Евгений на спор пошёл доказывать свои способности. Доплыв до середины реки, видимо, силы кончились. Мужчина начал тонуть.



— Молодой человек утонул на глазах отдыхающих 5 августа. Его тело обнаружили вчера в районе Волгостроевской набережной в Ярославле. По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Известно, что Евгений действительно занимался плаванием и был физически сильным. Также известно, что молодой человек через несколько недель должен был жениться.

