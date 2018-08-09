Поможем помыть: в Ярославле многодетную семью чиновники отправили жить в сгоревший дом
Елена Сергеева одна воспитывает четырёх детей. Двоих мальчишек и двоих девчонок. В один день их большая семья потеряла всё, что имела. В старом одноэтажном доме, где они жили, случился пожар: полностью выгорела одна из комнат, две другие стоят в копоти.
Семья в один миг лишилась одежды, документов, личных вещей. И пойти им оказалось некуда. Троих детей у женщины забрали в детский реабилитационный центр в Тутаеве: 16-летнюю дочь и двух мальчишек 10 и 5 лет. С Еленой у свекрови в Ярославле осталась 13-летняя дочка.
Мать обивает пороги администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов, чтобы получить помощь от властей. Но от неё пока отмахиваются. Да и соседи в сгоревшем доме отзываются о женщине не лучшим образом.
Разбираемся в истории.
Об искрящей проводке знали все
Предварительной причиной пожара в доме № 6 в посёлке Великий назвали замыкание в проводке. Сама Елена подтверждает: причиной мог стать удлинитель, в который семья включает телевизор.
— Во всём доме из розеток искрит, — говорит Елена Сергеева.
В одноэтажном доме с длинным коридором и комнатами живёт ещё несколько семей. Соседи рассказали, что видели в день ЧП.
— Матери дома не было, младшие дети были одни. Мальчишка выбежал на улицу, а через пару минут всё вспыхнуло, — рассказывает соседка, оттирающая копоть со стен. — Елена тут со дня пожара так и не появилась. Всё новое жильё себе выбить хочет.
Соседей жалко. Их комнаты покрыло копотью ненамного меньше, чем в очаге пожара. Запах гари в доме стоит такой, что он за пару минут впитывается в одежду и волосы.
Нужны даже трусы
— В администрации сказали, что надо помыть, отремонтировать окна, дверь и жить дальше, — с ужасом рассказывает Елена Сергеева. — Кто это будет делать, как? Я ничего не знаю. Связь держим с органами по делам несовершеннолетних, там сразу отреагировали, моментально пристроили детей, помогают со свидетельствами о рождении. А в «жилищном» только одни упреки в мой адрес.
Пока женщина ждёт конкретных ответов от чиновников, ярославцы открыли для семьи сбор вещей. Принимают всё: одежду, обувь, нижнее бельё, постельное бельё, домашнюю утварь и продукты питания.
Принимают помощь для семьи Елены Сергеевой в благотворительном складе «Многодетные семьи Ярославской области» по адресу: улица Волгоградская, 43 (телефоны: 8 915 974-60-33, 8 962 204-67-05).
Размеры одежды и обуви:
- Мама и Александра, 16 лет: размер одежды 50, обувь 41 на полную ногу.
- Ксения, 13 лет: размер одежды 44–46, обувь 37.
- Ярослав, 10 лет: одежда на рост 140, обувь 36.
- Егор, 5 лет: рост 116–118, обувь 28–29.
Поможем помыть
В администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля ответили на запрос 76.ru. По версии чиновников, в здании всё можно помыть.
— Комиссия заключила, что жильё подлежит восстановлению, — ответили в администрации. — Оказываются меры социальной поддержки. Сейчас собирают одежду, обувь, предметы первой необходимости, а также мебель и материалы для ремонта. Помогут отремонтировать жилье.
Также чиновники уточнят, смогут ли найти для семьи подменное жильё на время ремонта, чтобы мать могла жить вместе со своими детьми.