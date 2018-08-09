Елена Сергеева одна воспитывает четырёх детей. Двоих мальчишек и двоих девчонок. В один день их большая семья потеряла всё, что имела. В старом одноэтажном доме, где они жили, случился пожар: полностью выгорела одна из комнат, две другие стоят в копоти.



Комната, где случился пожар, выгорела полностью

Семья в один миг лишилась одежды, документов, личных вещей. И пойти им оказалось некуда. Троих детей у женщины забрали в детский реабилитационный центр в Тутаеве: 16-летнюю дочь и двух мальчишек 10 и 5 лет. С Еленой у свекрови в Ярославле осталась 13-летняя дочка.

Мать обивает пороги администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов, чтобы получить помощь от властей. Но от неё пока отмахиваются. Да и соседи в сгоревшем доме отзываются о женщине не лучшим образом.



Разбираемся в истории.



Об искрящей проводке знали все



Предварительной причиной пожара в доме № 6 в посёлке Великий назвали замыкание в проводке. Сама Елена подтверждает: причиной мог стать удлинитель, в который семья включает телевизор.



— Во всём доме из розеток искрит, — говорит Елена Сергеева.

В одноэтажном доме с длинным коридором и комнатами живёт ещё несколько семей. Соседи рассказали, что видели в день ЧП.



Коридор дома

— Матери дома не было, младшие дети были одни. Мальчишка выбежал на улицу, а через пару минут всё вспыхнуло, — рассказывает соседка, оттирающая копоть со стен. — Елена тут со дня пожара так и не появилась. Всё новое жильё себе выбить хочет.

Соседей жалко. Их комнаты покрыло копотью ненамного меньше, чем в очаге пожара. Запах гари в доме стоит такой, что он за пару минут впитывается в одежду и волосы.



Нужны даже трусы



— В администрации сказали, что надо помыть, отремонтировать окна, дверь и жить дальше, — с ужасом рассказывает Елена Сергеева. — Кто это будет делать, как? Я ничего не знаю. Связь держим с органами по делам несовершеннолетних, там сразу отреагировали, моментально пристроили детей, помогают со свидетельствами о рождении. А в «жилищном» только одни упреки в мой адрес.

Елена Сергеева одна воспитывает четырёх детей. Работает пекарем



Пока женщина ждёт конкретных ответов от чиновников, ярославцы открыли для семьи сбор вещей. Принимают всё: одежду, обувь, нижнее бельё, постельное бельё, домашнюю утварь и продукты питания.



Принимают помощь для семьи Елены Сергеевой в благотворительном складе «Многодетные семьи Ярославской области» по адресу: улица Волгоградская, 43 (телефоны: 8 915 974-60-33, 8 962 204-67-05).



Размеры одежды и обуви:



Мама и Александра, 16 лет: размер одежды 50, обувь 41 на полную ногу. Ксения, 13 лет: размер одежды 44–46, обувь 37. Ярослав, 10 лет: одежда на рост 140, обувь 36. Егор, 5 лет: рост 116–118, обувь 28–29.



Поможем помыть



В администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля ответили на запрос 76.ru. По версии чиновников, в здании всё можно помыть.

Дом очень старый. И проблемный

— Комиссия заключила, что жильё подлежит восстановлению, — ответили в администрации. — Оказываются меры социальной поддержки. Сейчас собирают одежду, обувь, предметы первой необходимости, а также мебель и материалы для ремонта. Помогут отремонтировать жилье.

Чиновники считают, что всё можно восстановить

Всего у семьи три комнаты. Две другие пострадали не сильно. Но выглядят ужасно

Комната, где жили дети

Также чиновники уточнят, смогут ли найти для семьи подменное жильё на время ремонта, чтобы мать могла жить вместе со своими детьми.

