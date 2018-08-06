Сгоревший одноэтажный барак итак был малопригоден для жизни

В Ярославле у одинокой матери, воспитывающей четырёх детей, произошла трагедия. В минувшие выходные у семьи сгорел дом в посёлке Великий Заволжского района. От огня пострадали все вещи семьи, сгорела мебель, одежда, документы.

Пока друзья семьи просят помощи для матери в соцсетях, сама женщина находится в администрации Заволжского района в ожидании хоть какой-то помощи от властей. Её дети ждут маму в социальном центре.

— Сейчас в администрации предложили всё помыть и жить там дальше! Это после того, как спасатели сказали, что в комнаты вообще нельзя заходить, — в ужасе рассказывает Селена Сергеева. — Детей временно оформят в социальный центр «Медвежонок». Нам некуда пойти, мои родители давно умерли, с мужем контактов нет. Нам на первое время очень нужны вещи, ходить сейчас не в чем. И продукты питания, — призналась женщина.

Дом, в котором жила многодетная семья

Елена Сергеева одна воспитывает двух сыновей шести и десяти лет и двух дочерей — 13 и 16 лет.. Сейчас семье необходимы женские вещи 44-го, 46-го и 50-го размеров и обувь 37-го и 41-го размеров. А также мужские вещи для мальчиков на рост 118 и 144 сантиметров, мужская обувь 36-го и 38-го размеров.



Заключения от пожарных семья ещё не получила, но сама женщина подозревает, что причиной пожара мог стать удлинитель, в который был включён телевизор.



— Во всём доме из розеток искрит, когда включаешь что-то, — рассказывает 76.ru Елена. — Пострадали 3 комнаты из 7 в нашем одноэтажном бараке.

Известно, что дом не находится на обслуживании ни у одной управляющей компании. Сегодня на место происшествия приедет комиссия из районной администрации.

Напомним, в Заволжском районе Ярославля на месте спалённых бараков началась стройка.