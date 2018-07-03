В Ярославле снесут сгоревшие дома на проспекте Фрунзе

В Ярославле ищут компанию, которая возьмётся за снос сгоревших бараков на улице 1-я Приволжская во Фрунзенском районе.

В страшном пожаре в апреле здесь сгорел деревянный дом, который, как выяснилось позже, ещё был жилым. Три семьи тогда потеряли всё в этом пожаре. Сейчас три барака среди десятка старых деревянных зданий собираются снести. Городская администрация разместила аукцион на эту работу, по которому готова заплатить 2,3 миллиона рублей.

— Сносу подлежат расселенные аварийные жилые дома по адресам: ул.1-я Приволжская, 6, 6а и дом № 8, — уточняется в документации.

Может, это совпадение, но уже в июне в этом районе снова вспыхнул пожар.