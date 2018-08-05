Сегодня в Ярославле во время ливня и сильного ветра случилось несколько ЧП. Читатели 76.ru сообщают об упавшей берёзе во дворе дома № 29 по улице Радищева.



Берёза рухнула во дворе дома № 29 на улице Радищева

— Берёза рухнула на легковую «Волгу» старой модели, — рассказал очевидец происшествия Сергей Хавронин. — Дерево упало на багажник. У машины слегка помят кузов, разбит задний фонарь.



Из людей никто не пострадал

Никто из людей во время падения берёзы не пострадал. Обошлось без жертв и на улице Фурманова, где старая липа рухнула на жилой дом.



Старая липа упала в одном из центральных дворов

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