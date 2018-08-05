ЧП во время дождя: в центре Ярославля дерево рухнуло на жилой дом
5 августа 2018 17:40
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Сегодня в центре Ярославля произошло ЧП. Когда во время дождя усилился ветер, во дворе на улице Фурманова повалило дерево.
— Старая липа, у которой давно рубили корни, упала очень удачно: ничего не выбила и не помяла, — успокоил житель дома, во дворе которого это произошло, Виктор Поляк. — Только проезд перегородила.
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Фото: Виктор Поляк
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