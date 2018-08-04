Актёр заигрывает с подписчиками

Известный на всю страну красавец актёр Роман Курцын предложил своим фанатам суперакцию. Он готов ставить вам лайки и подписаться на вашу страницу в соцсетях за одно условие.

— Кто первый угадает, кто это, отлайкаю вас по полной и подпишусь. Отмечайте страницу претендентки в комментариях, — зазывает фанатов ярославский актёр Роман Курцын.

Актёр снимается в новой картине «Весело и громко», где по сюжету у него будет любовь с длинноногой красоткой. С кем на этот раз, он предлагает угадать своим фанатам.

Недавно у актёра закончились съемки сериала «Пять минут тишины» в Сибири, откуда он делился с подписчиками жаркими фото.

Роман Курцын как всегда в великолепной форме

Кстати, на одном из летних фестивалей игру Романа Курцына оценили на лучшую мужскую роль.