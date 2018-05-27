Ярославский актёр Роман Курцын получил награду за лучшую мужскую роль

Роман Курцын получил награду за «Крым»

Ярославского актёра Романа Курцына нашла награда за роль в фильме «Крым». Фильм Алексея Пиманова вышел в прошлом году при содействии МЧС России, а Роман Курцын сыграл в нём одну из главных ролей — сына севастопольского офицера Сашу, который влюбился в киевскую журналистку Алёну как раз в тот период, когда на Украине случается акция протеста на майдане Незалежности.

— Получил награду за лучшую мужскую роль на XIV международном фестивале военного кино имени Озерова, — поделился в социальных сетях Роман.

Кстати, сам фильм собрал неоднозначные отзывы. А сатирический обзор видеоблогера об этом фильме стал даже популярнее кинокартины.