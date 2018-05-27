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Ярославский актёр Роман Курцын получил награду за лучшую мужскую роль
27 мая 2018 21:59
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Ярославского актёра Романа Курцына нашла награда за роль в фильме «Крым». Фильм Алексея Пиманова вышел в прошлом году при содействии МЧС России, а Роман Курцын сыграл в нём одну из главных ролей — сына севастопольского офицера Сашу, который влюбился в киевскую журналистку Алёну как раз в тот период, когда на Украине случается акция протеста на майдане Незалежности.
— Получил награду за лучшую мужскую роль на XIV международном фестивале военного кино имени Озерова, — поделился в социальных сетях Роман.
Кстати, сам фильм собрал неоднозначные отзывы. А сатирический обзор видеоблогера об этом фильме стал даже популярнее кинокартины.
Фото: Роман Курцын / vk.com
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