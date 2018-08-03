Нешуточный скандал разгорелся в Ростове Великом. Жители самого крупного двора, который объединяет четыре многоквартирных дома города, вышли против благоустройства своей придомовой территории.



Сотни людей с нетерпением ждут ремонта двора, но нашлись и недовольные

— Мы сажали здесь деревья и разбивали клумбы, а теперь всё это власти хотят снести и закатать в асфальт, — говорит жительница дома по адресу 1-й микрорайон, 1. — Дом стоит вдоль трассы М-8, во дворе итак полно машин, мы просто задыхаемся тут, а нам хотят ещё и вместо зелёной зоны сделать парковку.



А живёт здесь 2,5 тысячи человек, и у каждого есть своё мнение по поводу ремонта двора. Многие автомобилисты даже очень не против, чтобы парковочных мест у дома стало больше. Но защитники зелёных насаждений сдаваться не намерены. Они готовы отстаивать прежний вид двора до конца. Когда на днях приехал экскаватор, чтобы проводить здесь работы, 2 женщины легли у него на пути и не дали проехать.



— Нам ведь даже проект благоустройства двора не показали, — возмущаются они. — Те, кто более продвинутый, в интернете проголосовали на портале «Решаем вместе», а с нами даже не посоветовались.



Но эти доводы местных властей не остановят. На ремонт двора размером с 1,5 стадиона «Шинник» уже выделено 12 миллионов рублей, и работы проводить всё равно придётся. Но, говорят, что мнение всех учтут.



— Всегда найдутся те, кто «спал» и не интересовался происходящим, — объяснила председатель муниципального совета Ростова Светлана Кичкова. — Женщины переживают за зелёные насаждения, но, во-первых, в проекте предусмотрено озеленение, а, во-вторых, те деревья, которые мешают расширению парковочной зоны, мы не будем спиливать — их мы вместе с большими кусками земли пересадим в другое место во дворе.



Сейчас жительницы двора, которые устроили протест против благоустройства, ждут работников. Они намерены им пальцем показать, в какое место пересадить их любимые кусты шиповника.

