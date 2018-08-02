Девушка погибла до приезда скорой

В Ярославском районе по вине пьяного водителя погибла молодая женщина. ДТП произошло 1 августа на автодороге Шебунино — Красный Профинтерн.



По предварительной информации, 40-летний водитель «Фольксвагена» вылетел на встречку и врезался в «Киа-Сид». В результате ДТП ещё до приезда скорой погибла 27-летняя пассажирка «Киа». Водитель «Киа» и ещё одна пассажирка этой машины с травмами доставлены в больницу.



— Водитель «Фольксвагена» сел за руль пьяным. В отношении него возбудили уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославской области погиб водитель из Твери.