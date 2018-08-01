В Ярославской области насмерть разбился водитель из Твери
1 августа 2018 11:12
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В Ярославской области произошло смертельное ДТП: 31 июля в 13:50 на 95-м километре трассы Углич — Ярославль столкнулись «Иж» и «Фольксваген». В результате ДТП погиб 56-летний водитель «Ижа». Погибший мужчина ехал из Твери.
— По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Ранее 76.ru рассказал о смертельном ДТП в Семибратово.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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