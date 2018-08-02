Мужчина нуждается в медицинской помощи

В Ярославском районе в деревне Малое Домнино 29 июля пропал 79-летний Владимир Тихомиров. В 8 утра он вышел из дома, с тех пор родственники его не видели.



— Рост мужчины 170 сантиметров, худощавого телосложения, — рассказали волонтёры поисковой группы «Центр-Спас». — Глаза серые, волосы седые вьющиеся. Владимир был одет в светло-серую кепку, серый пиджак, серую в полоску рубашку с коротким рукавом, спортивные тёмно-синие трико и резиновые сапоги болотного цвета. Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.



Волонтёры опросили людей в местах, куда мог отправиться пенсионер.



— На основании свидетельств, он может находится в Ярославле, — рассказали в поисковой группе. — Велика вероятность пребывания пропавшего в районах Ярославля-Главного, Октябрьской площади.



Ярославцев просят быть внимательнее, особенно кондукторов и водителей общественного транспорта.



— У него нет с собой денег и документов, если увидите Владимира, пожалуйста, не высаживайте его, а сообщите в полицию, — сказали в «Центр-Спасе»



Всех, видевших пропавшего мужчину, просят сообщить об этом в полицию по номеру 112 или на горячую линию «Центр-спас» — 8-800-30-19-112.



Сегодня спустя три дня нашли тело пропавшего на Рыбинском водохранилище молодого мужчины.

