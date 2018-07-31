Преступника задержали

Набросился на друга ни с того ни с сего: трагедией закончились совместные посиделки двух товарищей. В феврале этого года двое мужчин вместе отмечали встречу в одном из домов по улице Северной в Угличе. Внезапно 42-летний мужчина набросился на хозяина квартиры и избил его до смерти. Подозреваемого задержали.



— В ходе следствия в отношении фигуранта уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой он признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Примечательно, что мужчины были однофамильцами.

