Готовьте пути объезда

В Ярославле 2 сентября пройдёт полумарафон «Золотое кольцо». И на время спортивного праздника в центре перекроют движение.

— С 06:00 до 17:30 на участках Которосльной набережной (верхний и нижний ярус), Волжской набережной (верхний и нижний ярус), Пятницкого съезда, Красного съезда, Флотского спуска, Суркова, Первомайской, Революционной, Почтовой, Подзеленье, Максимова, Трефолева, Андропова, Кирова, Нахимсона, Советской, Советской площади, площади Челюскинцев, Кедрова, Народного переулка, Советского переулка, Волжского спуска вводится временное ограничение движения транспортных средств, — сообщили в мэрии Ярославля.

На этих же улицах уже с вечера 1 сентября нельзя будет оставить машину.

