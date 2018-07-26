Из Ярославля планируют открыть рейсы в Москву.

Власти Ярославской области всё-таки планируют открыть авиасообщение с Москвой. В настоящий момент идут переговоры с авиакомпанией NordWind о новых рейсах.

76.ru удалось узнать подробности о планах на перелёты в столицу.

— Планируется, что рейсы будут летать с августа до конца этого года. Но пока ещё билетов в продаже нет, — говорят в департаменте транспорта Ярославской области.

Рейсы Ярославль — Москва хотят запускать дважды в неделю, но из-за того, что авиакомпания пока не дала ответа, возможную цену перелёта до сих пор не называют.

Ранее мы уже рассчитывали, каким транспортом быстрее добираться из Ярославля в Москву: машиной, поездом или самолётом.