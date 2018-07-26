Таксист ехал по встречке прямо на автомобиль ярославца

Ярославец собрался судиться с таксистом, устроившим крайне наглое ДТП в Заволжском районе. Со слов Ярослава Мазура, «Рено-Логан» известной ярославской службы заказа такси ехал по встречке и не останавливался до удара о его автомобиль.

Всё произошло на улице Серго Орджоникидзе у дома № 35.

Ярославец будет судиться с такси

— Как же бесят эти «товарищи» из такси. Едет по встречке, семафорит, потом угрожает и скрывается с места ДТП, — рассказывает Ярослав Мазур. — За рулём был гражданин Армении, страховки на машину у него нет.

Оказалось, таксист выехал из одного выезда и по встречке решил проехать к другому, чтобы не делать лишний крюк, как положено правилами. Ярославцу ещё повезло, что удар оказался несильным, однако у его машины поцарапаны противотуманные фары. Таксист после недолгих оправданий сел в машину и уехал с места ДТП.

Ярослав Мазур решил, что пойдёт до конца, и уже озадачил юриста разобраться в этом ДТП.

Таксист всё же ударил по тормозам, но было уже поздно

Рано утром в Ярославле «Лада» влетела в грузовик: есть пострадавшие.