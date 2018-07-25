Вчера днём в Ярославле на Промышленной улице из-под земли забил огромный гейзер. Вода сильным потоком хлынула около путепровода Юбилейной развязки.

— Струя была мощной и высокой — около 15 метров, — рассказали проезжавшие мимо автомобилисты.

Коммунальщики успокоили. Говорят, что проблему они смогли быстро решить.

Очевидцы говорят, что струя хлестала вверх на 15 метров

— Была утечка воды из-под земли, прорвало трубу, — рассказали диспетчеры Ярославльводоканала. — Сейчас авария устранена.



Этой весной подобное произошло и в Красноперекопском районе. Там гейзер пробил люк и стал хлестать прямо на проезжую часть.