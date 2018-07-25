Ярославец снял на видео 15-метровый гейзер: коммунальщики рассказали подробности ЧП
25 июля 2018 16:45
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Вчера днём в Ярославле на Промышленной улице из-под земли забил огромный гейзер. Вода сильным потоком хлынула около путепровода Юбилейной развязки.
— Струя была мощной и высокой — около 15 метров, — рассказали проезжавшие мимо автомобилисты.
Коммунальщики успокоили. Говорят, что проблему они смогли быстро решить.
— Была утечка воды из-под земли, прорвало трубу, — рассказали диспетчеры Ярославльводоканала. — Сейчас авария устранена.
Этой весной подобное произошло и в Красноперекопском районе. Там гейзер пробил люк и стал хлестать прямо на проезжую часть.
Фото: Алексей Рысин
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