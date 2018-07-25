Вчера днём в Ярославле на Промышленной улице из-под земли забил огромный гейзер. Вода сильным потоком хлынула около путепровода Юбилейной развязки.

— Струя была мощной и высокой — около 15 метров, — рассказали проезжавшие мимо автомобилисты.

Коммунальщики успокоили. Говорят, что проблему они смогли быстро решить.

Очевидцы говорят, что струя хлестала вверх на 15 метров
Очевидцы говорят, что струя хлестала вверх на 15 метров

— Была утечка воды из-под земли, прорвало трубу, — рассказали диспетчеры Ярославльводоканала. — Сейчас авария устранена.

Этой весной подобное произошло и в Красноперекопском районе. Там гейзер пробил люк и стал хлестать прямо на проезжую часть.