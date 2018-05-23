В Ярославле гейзер из-под земли пробил люк и хлещет на проезжую часть

Гейзер на улице 8 Марта

В Красноперекопском районе Ярославля из под земли пробился гейзер. Мощный поток воды выбил люк на улице 8 Марта, и теперь вода хлещет на асфальт.

— На месте уже ДПС работают, — передают местные жители.

Вода пробилась на проезжей части напротив остановки, движение на дороге сейчас затруднено.

— Прорыв воды, сейчас работает на месте ярославский водоканал, — рассказали в единой диспетчерской службе города.