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В Ярославле гейзер из-под земли пробил люк и хлещет на проезжую часть
23 мая 2018 14:12
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В Красноперекопском районе Ярославля из под земли пробился гейзер. Мощный поток воды выбил люк на улице 8 Марта, и теперь вода хлещет на асфальт.
— На месте уже ДПС работают, — передают местные жители.
Вода пробилась на проезжей части напротив остановки, движение на дороге сейчас затруднено.
— Прорыв воды, сейчас работает на месте ярославский водоканал, — рассказали в единой диспетчерской службе города.
Фото: Геннадий / читатель 76.ru
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