×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

В Ярославле гейзер из-под земли пробил люк и хлещет на проезжую часть

23 мая 2018 14:12
4 332 1
авария, гейзер, Ярославль

В Красноперекопском районе Ярославля из под земли пробился гейзер. Мощный поток воды выбил люк на улице 8 Марта, и теперь вода хлещет на асфальт.

— На месте уже ДПС работают, — передают местные жители. 

Вода пробилась на проезжей части напротив остановки, движение на дороге сейчас затруднено. 

— Прорыв воды, сейчас работает на месте ярославский водоканал, — рассказали в единой диспетчерской службе города.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Геннадий / читатель 76.ru
Продажа авто, мото
Далее: Заместители мэра и главы администраций отчитались о доходах: сколько они зарабатывают

Новое на сайте
Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона

Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона
Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета
Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города

Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города
Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды

Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды
Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом

Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом

Фильм недели
сегодня
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Комментарии (5): Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,26 61,89
EUR 71,76 72,39
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 24.05
USD 61,59 0,33
EUR 72,18 -0,06
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.