Сергей Бабуркин побывал в колонии № 1

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин вчера побывал в колонии № 1, где жестоким пыткам подвергся заключенный.

И рассказал — жалобы из этой колонии поступали к нему не один раз.

— Устное обращение Евгения Макарова о незаконном применении в отношении него физической силы поступило в ходе посещения ИК-1 2 июля 2017 года. По указанному обстоятельству я уже на следующий день обратился с запросом в прокуратуру Ярославской области с требованием организовать проверку указанных фактов, при необходимости принять меры прокурорского реагирования, — рассказал Бабуркин. — По результатам проверки прокуратура подтвердила, что характер и локализация обнаруженных у Макарова телесных повреждений свидетельствуют о несоразмерном применении физической силы и специальных средств со стороны должностных лиц ИК-1. Материалы проверки были переданы в следственное управление по Ярославской области. Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес руководства регионального УФСИН.

Много жалуешься — получаешь еще сильней. Почему в колонии пытают заключенных.



Теперь омбудсмен требует расследовать не только это чудовищное видео, но проверить и другие сообщения о жестокости со стороны сотрудников колонии.

— Это системная проблема, тот нарыв, который, как я неоднократно подчеркивал, необходимо не прикрывать, а вскрывать, — констатировал Сергей Бабуркин.



На всю страну и даже теперь за рубежом прогремело видео из первой колонии в Ярославле, где заключенного подвергли жестоким пыткам — мужчину били палками по ступням. Видео с издевательствами опубликовал в СМИ правозащитный фонд.