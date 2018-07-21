«Мужчина лежал в трусах на обочине». В лобовом ДТП на трассе М-8 погибли два человека
21 июля 2018 09:23
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Вчера поздним вечером страшная авария произошла в Переславском районе на 150-м километре трассы М-8.
Здесь под фуру влетел автомобиль «Форд».
— Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик МАЗ, — рассказал источник 76.ru.
Очевидцы аварии говорят, на обочине в трусах лежал мужчина.
Как стало известно, в аварии погибли два человека. Еще двое пострадали.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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