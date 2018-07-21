От легковушки почти ничего не осталось
От легковушки почти ничего не осталось

Вчера поздним вечером страшная авария произошла в Переславском районе на 150-м километре трассы М-8.

Здесь под фуру влетел автомобиль «Форд». 

— Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик МАЗ, — рассказал источник 76.ru.

Очевидцы аварии говорят, на обочине в трусах лежал мужчина.

Как стало известно, в аварии погибли два человека. Еще двое пострадали.