Вокруг истории в колонии появляется противоречивая информация

Правозащитный фонд «Общественный контроль» сообщил о задержании одного из сотрудников, который якобы был причастен к пыткам в ярославской колонии.

— Нам сообщают, что начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии номер 1 Ярославля. Максим Яблоков вышел из колонии в наручниках, — говорится на страничке фонда в Фейсбуке.



Вся история о пытках в ярославской колонии

Портал 76.ru связался со Следственным комитетом, чтобы уточнить детали.



— Эту информацию об аресте мы не подтверждаем, — опровергли сообщение фонда в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Скандал в ярославской колонии разразился после того, как в интернете появилось видео, на котором сотрудники ИК-1 пытают полуголого заключенного.