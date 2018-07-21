«Общественный вердикт»: задержан сотрудник колонии, пытавший заключённого. СК опровергает
Правозащитный фонд «Общественный контроль» сообщил о задержании одного из сотрудников, который якобы был причастен к пыткам в ярославской колонии.
— Нам сообщают, что начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии номер 1 Ярославля. Максим Яблоков вышел из колонии в наручниках, — говорится на страничке фонда в Фейсбуке.
Вся история о пытках в ярославской колонии
Портал 76.ru связался со Следственным комитетом, чтобы уточнить детали.
— Эту информацию об аресте мы не подтверждаем, — опровергли сообщение фонда в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Скандал в ярославской колонии разразился после того, как в интернете появилось видео, на котором сотрудники ИК-1 пытают полуголого заключенного.