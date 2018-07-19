У ярославцев начнут забирать мусор раздельно каждую неделю
18 июля 2018 22:06
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Хотели помогать ярославской экологии? Вот он, ваш шанс. Теперь каждую неделю в Ярославле можно сдавать мусор раздельно.
А именно: пластик, стекло, бумагу и металл, которые гарантированно отправят на переработку. Это обещает региональный оператор по обращению с отходами в Ярославской области — компания «Хартия».
Напомним, это компания сына генпрокурора Чайки, которая получила контракт с Ярославской областью на 16 миллиардов рублей. Теперь она обязана заняться сферой обращения отходов.
Куда нести пакеты с мусором, который предварительно стоит помыть или очистить от остатков пищи и так далее:
- Кировский район, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 86;
время работы: (еженедельно) по средам 17:00–18:00;
- Ленинский район, ул. Угличская, д. 30;
время работы: (еженедельно) по средам 15:00–16:00;
- Фрунзенский район, проезд Ушакова, д. 2Б;
время работы: (еженедельно) по четвергам 14:00–15:00;
- Красноперекопский район, ул. Павлова, д. 5а;
время работы: (еженедельно) по пятницам 17:00–18:00.
Фото: Анна Ёлкина, Подслушано в Ярославле / vk.com
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