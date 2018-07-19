Теперь принимать мусор раздельно будут в четырёх районах города

Хотели помогать ярославской экологии? Вот он, ваш шанс. Теперь каждую неделю в Ярославле можно сдавать мусор раздельно.

А именно: пластик, стекло, бумагу и металл, которые гарантированно отправят на переработку. Это обещает региональный оператор по обращению с отходами в Ярославской области — компания «Хартия».

Напомним, это компания сына генпрокурора Чайки, которая получила контракт с Ярославской областью на 16 миллиардов рублей. Теперь она обязана заняться сферой обращения отходов.

На место сбора приезжают грузовики с урнами

Куда нести пакеты с мусором, который предварительно стоит помыть или очистить от остатков пищи и так далее:

Кировский район, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 86;

время работы: (еженедельно) по средам 17:00–18:00;

время работы: (еженедельно) по средам 17:00–18:00; Ленинский район, ул. Угличская, д. 30;

время работы: (еженедельно) по средам 15:00–16:00;

время работы: (еженедельно) по средам 15:00–16:00; Фрунзенский район, проезд Ушакова, д. 2Б;

время работы: (еженедельно) по четвергам 14:00–15:00;



время работы: (еженедельно) по четвергам 14:00–15:00; Красноперекопский район, ул. Павлова, д. 5а;

время работы: (еженедельно) по пятницам 17:00–18:00.

