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Мусор за 16 миллиардов: сын генпрокурора Игорь Чайка получил контракт на уборку отходов в Ярославской области

20 апреля 2018 10:15
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отходы, мусор, Ярославль, мусорный скандал, мусор в Ярославле

Заниматься мусором в Ярославле будет сын генпрокурора России Игорь Чайка. В ближайшие восемь лет мусор в нашем городе будет убирать московская компания «Хартия». Напомним, большая часть её акций принадлежит Чайке. По условиям контракта, компания Чайки получит почти 16 миллиардов рублей.

Накануне в департаменте окружающей среды и природопользования Ярославской области прошло заседание конкурсной комиссии, где и определился региональный оператор.

— Статус регионального оператора, который в следующие 8 лет займется сбором, транспортировкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением бытовых отходов, присвоен «Хартии». Заключение соглашения с данной компанией предполагается до 1 мая этого года. Деятельность регионального оператора должна быть реализована с 1 сентября 2018 года, — пояснили в правительстве Ярославской области.

Региональный оператор займётся полным контролем всех отходов и полигонов в Ярославской области, утилизацией отходов, а также будет постепенно внедрять раздельный сбор мусора в регионе.

Тем временем ярославцы продолжают высказывать своё недовольство по поводу размещения московского мусора в регионе. Около тысячи человек вышли на митинг против московского мусора. Однако в правительстве области к народу не прислушались и сказали: мусорный вопрос уже решён. Возить его будут. Правда, как уверяют, не больше года.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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