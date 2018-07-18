Свалка раскинулась широко

В Ярославле от мусора очистили территорию во Фрунзенском районе. С места, где была огромная несанкционированная свалка, вывезли 30 кубометров мусора. Прибрались на пятачке между 1-й и 2-й Веткинскими улицами.



— Работа проведена силами администраций Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — В регионе порядка 400 несанкционированных свалок. Территория, которую они занимают, фактически сопоставима с территорией полигона «Скоково». Поэтому вопрос ликвидации таких свалок и усиления мер ответственности за их организацию мы в том числе обсуждаем с экспертами в ходе разработки концепции новой экологической политики.



История с мусорными свалками в Ярославле тянется уже несколько месяцев. Всё началось с того, что власти признались — на полигон «Скоково» будут привозить не только ярославский мусор, но и московский. По городу прокатилась волна митингов. Чуть позже сообщили, что такое сотрудничество принесет огромные миллионы нам для строительства мусороперерабатывающих заводов. А в регионе начали разрабатывать ту самую экологическую политику.

Штраф за несанкционированную свалку составляет до двух тысяч рублей для частных лиц.

