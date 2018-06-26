Правительство рассказало, на что потратят 500 московских миллионов
Сегодня депутаты ярославской областной думы поддержали предложение правительства региона о распределении полученных от Москвы 500 миллионов рублей.
320 миллионов областное руководство предложило направить на модернизацию полигона «Скоково»: на развитие инфраструктуры по сбору, обработке, размещению отходов и утилизацию фильтрата.
— В настоящее время более перспективным направлением в целях недопущения загрязнения окружающей среды фильтратом является не очистка и сброс его в окружающую среду, а именно уничтожение фильтрата на установках обезвреживания, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.
Для полигона хотят закупить новую технику и проверить станции весового контроля.
На 78 миллионов рублей планируют создать экоаналитическую лабораторию, на 42 миллиона — оборудовать стационарную лабораторию, а на 36 миллионов — приобрести мобильную экологическую лабораторию.
86,1 миллиона собираются потратить на создание 30 площадок в учебных заведениях Ярославской области. На этих площадках студенты будут изучать робототехнику и экологию.
— Здесь планируется создание лабораторных систем для контроля окружающей среды, полевых эколабораторий, а также цифровых лабораторий с комплексом датчиков по экологии для реализации сети школьного экологического оборудования, — рассказали в правительстве области.
2 миллиона потратят на то, чтобы подсчитать объёмы выбросов загрязняющих веществ и создать пространственные карты концентраций этих веществ с учётом всех их источников.
Оставшиеся деньги планируют потратить на благоустройство дворов и других мест в области и на организацию сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов.
Напомним, 500 миллионов Ярославская область получила от Московского правительства за размещения на полигоне «Скоково» 200 тысяч тонн бытового мусора.