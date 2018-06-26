Большую часть денег потратят на то, чтобы привести в порядок ярославский мусорный полигон

Сегодня депутаты ярославской областной думы поддержали предложение правительства региона о распределении полученных от Москвы 500 миллионов рублей.

320 миллионов областное руководство предложило направить на модернизацию полигона «Скоково»: на развитие инфраструктуры по сбору, обработке, размещению отходов и утилизацию фильтрата.

— В настоящее время более перспективным направлением в целях недопущения загрязнения окружающей среды фильтратом является не очистка и сброс его в окружающую среду, а именно уничтожение фильтрата на установках обезвреживания, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Для полигона хотят закупить новую технику и проверить станции весового контроля.

На 78 миллионов рублей планируют создать экоаналитическую лабораторию, на 42 миллиона — оборудовать стационарную лабораторию, а на 36 миллионов — приобрести мобильную экологическую лабораторию.

86,1 миллиона собираются потратить на создание 30 площадок в учебных заведениях Ярославской области. На этих площадках студенты будут изучать робототехнику и экологию.

— Здесь планируется создание лабораторных систем для контроля окружающей среды, полевых эколабораторий, а также цифровых лабораторий с комплексом датчиков по экологии для реализации сети школьного экологического оборудования, — рассказали в правительстве области.

2 миллиона потратят на то, чтобы подсчитать объёмы выбросов загрязняющих веществ и создать пространственные карты концентраций этих веществ с учётом всех их источников.

Оставшиеся деньги планируют потратить на благоустройство дворов и других мест в области и на организацию сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов.

Напомним, 500 миллионов Ярославская область получила от Московского правительства за размещения на полигоне «Скоково» 200 тысяч тонн бытового мусора.