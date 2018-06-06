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Город

Москва, ты одурела? Как в Ярославле прошёл анти-мусорный митинг

6 июня 2018 18:53
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Ярославль, мусорный скандал

Прямо сейчас на площади Мира в Ярославле собрались несколько сотен ярославцев на первый согласованный властями антимусорный митинг. На проспекте Ленина и улице Угличской даже возникла пробка из-за большого количества машин, приезжающих на митинг.

Люди стоят с плакатами. С каждого из них видно возмущение: «Москва, ты одурела?» — задаются вопросом митингующие.

— В соответствии с конституцией мы имеем право знать всё о состоянии окружающей среды. Наше право нарушают. Я призываю всех обратиться по прямой линии к президенту РФ, чтобы власть приняла решительные меры и прекратила то безобразие, которое сейчас происходит, — выступила женщина в плаще на импровизированной сцене из светлого ящика.

Выступить дают всем желающим. 

19:56

Предварительно, на митинг вышли около 900 человек.

19:49

На митинг, как и обещал, пришёл новый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко. Он скромно встал в стороне. 

19:41

В резолюцию включили требования предыдущих митингов. Её зачитал Олег Виноградов.

  1. Проведение референдума в Ярославской области с опросами: «Вы против ввоза московского мусора на ярославский полигон?», «Вы за строительство мусороперерабатывающего завода»?
  2. Иск правительству Ярославской области о закрытии полигона «Скоково» как не соответствующего требованиями, предъявляемым к полигону.
  3. Потребовать от губернатора и правительства Ярославской области опубликовать все документы по обращению мусора в нашем регионе.

Резолюцию приняли единогласно.

19:40

Организаторы озвучили, что официально до конца митинга осталось 20 минут, поэтому сейчас зачитают резолюцию митинга. 

19:39

— Губернатор хорошо выступает перед Путиным. Такой розовощёкий в телевизоре выступает. Очень жалко, что он к нам сейчас не пришёл! — выступила одна из участниц митинга.

19:34

76.ru ведет live-трансляцию с митинга во «ВКонтакте»

19:30

Один из выступающих говорит о том, что ярославцы могут изменить решения властей. Привёл в пример спасение от застройки территории у храма Николы Мокрого, а также отмену строительства микрорайона высоток в Тверицах

19:27

Толпа трижды проскандировала: «Нет московскому мусору!»

21:26

Посигнальте сегодня, если будете проезжать мимо митинга — призывают плакаты.

21:12

— Почему мы пришли на митинг? Потому что это наш город. Мы не дадим московским варягам превратить Ярославль в мусорную свалку Москвы, — выступил бывший заместитель мэра Олег Виноградов. Наши чиновники уверены, что мы соберёмся, покричим и разойдёмся. Но они ошибаются. Мы сегодня на митинге примем новую резолюцию. Подадим наше требование в суд — закрыть свалку «Скоково», запретить ввоз московского мусора. Главный ответчик это правительство области, губернатор и акционер полигона «Скоково».

Оппозиционер заверял, что Ярославль он просто так не отдаст. И вспомнил про Евгения Урлашова, при котором он работал. Якобы в 2012 году выбирали площадку для строительства мусороперерабатывающего завода. 

19:11

Плакаты на митинге.

19:06

— Мы постараемся, чтобы весь Ярославль раздельно собирал мусор. Я не обещаю, что это будет сразу, — выступила начальница штаба Ксении Собчак в Ярославле Алина Жестовская. — Я сама из Челябинска, и знаю, что такое плохая экология, где заводы металлургические стоят в центре города. Если заводы вынести за город Челябинск не может, то мы можем облегчить нагрузку на экологию Ярославской области.

Анна Елкина, Елена Вахрушева
Фото: Александра Савельева, Данила Грибов / vk.com
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