Москва, ты одурела? Как в Ярославле прошёл анти-мусорный митинг

Прямо сейчас на площади Мира в Ярославле собрались несколько сотен ярославцев на первый согласованный властями антимусорный митинг. На проспекте Ленина и улице Угличской даже возникла пробка из-за большого количества машин, приезжающих на митинг.

Люди стоят с плакатами. С каждого из них видно возмущение: «Москва, ты одурела?» — задаются вопросом митингующие.

— В соответствии с конституцией мы имеем право знать всё о состоянии окружающей среды. Наше право нарушают. Я призываю всех обратиться по прямой линии к президенту РФ, чтобы власть приняла решительные меры и прекратила то безобразие, которое сейчас происходит, — выступила женщина в плаще на импровизированной сцене из светлого ящика.

Выступить дают всем желающим.