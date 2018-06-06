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Москва, ты одурела? Как в Ярославле прошёл анти-мусорный митинг
6 июня 2018 18:53
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Прямо сейчас на площади Мира в Ярославле собрались несколько сотен ярославцев на первый согласованный властями антимусорный митинг. На проспекте Ленина и улице Угличской даже возникла пробка из-за большого количества машин, приезжающих на митинг.
Люди стоят с плакатами. С каждого из них видно возмущение: «Москва, ты одурела?» — задаются вопросом митингующие.
— В соответствии с конституцией мы имеем право знать всё о состоянии окружающей среды. Наше право нарушают. Я призываю всех обратиться по прямой линии к президенту РФ, чтобы власть приняла решительные меры и прекратила то безобразие, которое сейчас происходит, — выступила женщина в плаще на импровизированной сцене из светлого ящика.
Выступить дают всем желающим.
19:49
На митинг, как и обещал, пришёл новый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко. Он скромно встал в стороне.
19:41
В резолюцию включили требования предыдущих митингов. Её зачитал Олег Виноградов.
Резолюцию приняли единогласно.
19:40
Организаторы озвучили, что официально до конца митинга осталось 20 минут, поэтому сейчас зачитают резолюцию митинга.
19:39
— Губернатор хорошо выступает перед Путиным. Такой розовощёкий в телевизоре выступает. Очень жалко, что он к нам сейчас не пришёл! — выступила одна из участниц митинга.
19:30
Один из выступающих говорит о том, что ярославцы могут изменить решения властей. Привёл в пример спасение от застройки территории у храма Николы Мокрого, а также отмену строительства микрорайона высоток в Тверицах.
21:12
— Почему мы пришли на митинг? Потому что это наш город. Мы не дадим московским варягам превратить Ярославль в мусорную свалку Москвы, — выступил бывший заместитель мэра Олег Виноградов. Наши чиновники уверены, что мы соберёмся, покричим и разойдёмся. Но они ошибаются. Мы сегодня на митинге примем новую резолюцию. Подадим наше требование в суд — закрыть свалку «Скоково», запретить ввоз московского мусора. Главный ответчик это правительство области, губернатор и акционер полигона «Скоково».
Оппозиционер заверял, что Ярославль он просто так не отдаст. И вспомнил про Евгения Урлашова, при котором он работал. Якобы в 2012 году выбирали площадку для строительства мусороперерабатывающего завода.
19:06
— Мы постараемся, чтобы весь Ярославль раздельно собирал мусор. Я не обещаю, что это будет сразу, — выступила начальница штаба Ксении Собчак в Ярославле Алина Жестовская. — Я сама из Челябинска, и знаю, что такое плохая экология, где заводы металлургические стоят в центре города. Если заводы вынести за город Челябинск не может, то мы можем облегчить нагрузку на экологию Ярославской области.
Фото: Александра Савельева, Данила Грибов / vk.com
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