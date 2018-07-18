Красавица Лия Максимова
Красавица Лия Максимова

Ярославские красавицы рвутся на обложку мужского журнала Maxim. Сразу три наших девушки попали в сотню претенденток на победу. На 43-м месте горячая Анастасия Юрчикова, на 44-м обворожительная Екатерина Игрушкина и на 78-м белокурая Лия Максимова.

Все участницы приехали в Москву, чтобы поучаствовать в провокационной съёмке. Горячие фотографии красавиц появились на официальном сайте Maxim. Из сотни девушек читатели выберут 10. Именно они попадут в финал и дальше будут бороться за право оказаться на обложке журнала.

— Даже руки тряслись, — говорит участница конкурса Анастасия Юрчикова. — 100 девушек. 3 дня. Нереальные картинки и море воспоминаний.

Анастасия Юрчикова в восторге от съёмок
Анастасия Юрчикова в восторге от съёмок

Создатели журнала остались в восторге от сногсшибательных красавиц.

— Дорогие девушки, вне зависимости от достигнутого результата, вы все невероятно обаятельные, сногсшибательные, умопомрачительные, смелые и вообще — большие молодцы, — сказали создатели Maxim.

Также организаторы конкурса уточнили: некоторые участницы из этой сотни по разным причинам не доехали до съёмок. К сожалению, фотографий Екатерины Игрушкиной на сайте мы не нашли. Но вы можете полюбоваться прелестями двух ярославских красавиц. Не забывайте голосовать за наших девушек.

Лия Максимова
Лия Максимова
Лия Максимова не первый раз участвует в конкурсах
Лия Максимова не первый раз участвует в конкурсах
Длинноногая Анастасия Юрчикова
Длинноногая Анастасия Юрчикова
Анастасия Юрчикова
Анастасия Юрчикова

Дорогие читатели, посмотрите и вы на ярославских красавиц, а также не забывайте голосовать за наших девушек. 

Напомним, ярославны уже пробовали покорить другой мужской журнал Playboy. Читайте, что из этого вышло.