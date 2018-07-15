Родственники утонувшего Никиты Егорова рассказали, при каких обстоятельствах нашли его тело
15 июля 2018 14:20
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Родственники Никиты Егорова, утонувшего в Волге, рассказали, при каких обстоятельствах нашли его тело.
Как нам стало известно, водолазы обнаружили Никиту вчера.
— Водолазы начали поиски только в субботу. Стали искать там же, где и утонул. Нашли его метрах в 15 от этого места, чуть ниже по течению, на глубине. Никаких повреждений на теле не обнаружили. Мы думаем, что у него или свело ногу, или стало плохо с сердцем, — рассказал родственник Никиты, который приехал в Ярославль из другого города.
Точную причину смерти назовут завтра после вскрытия. А во вторник Никиту похоронят на Осташинском кладбище.
Фото: Денис Заломаев/Vk.com
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