В небе над Ярославлем показалось опаснейшее природное явление. Ярославцы успели заснять, как над городом начал зарождаться смерч.

Зарождающийся в облаках торнадо

Особенно ярко закручивающийся в кучево-дождевых облаках атмосферный вихрь было видно в Красноперекопском районе этим утром.



— Начинал закручиваться в верхних слоях, но, видимо, не хватило мощи развиться, — пишет Анна Мягкая в группе «Подслушано в Ярославле».

Целиком торнадо так и не появился.

— Это Funnel cloud — смерч, не достигнувший земли, — рассказывает фотограф-любитель небесных явлений из Ярославля Михаил Завьялов. — Это облако конденсированных капель воды с вращающейся воронкой ветра. Если воронка достигает земли, то она становится торнадо.

По официальному прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни в Ярославле не будет сильного ветра. Будет тепло, но дождливо. Какой прогноз до конца июля: читайте тут.