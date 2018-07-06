Машины столкнулись на круге

Сегодня утром в Ярославле на проспекте Ленина в районе ДК имени Добрынина произошло ДТП. По дороге в сторону «Гиганта» мчалась легковушка. На Юбилейной площади при выезде на перекрёсток с круговым движением иномарка врезалась в «Газель», которая собиралась выехать на проспект Толбухина.

— Водители обеих машин, похоже, не видели друг друга из-за другой «Газели», которая загораживала обзор. Но легковушка ехала по главной дороге, — рассказали очевидцы аварии.

В ДТП никто сильно не пострадал.





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