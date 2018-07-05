По предварительным данным, в аварии виноват водитель иномарки, вылетевшей на встречку

Сегодня в Ярославской области на трассе Москва — Холмогоры произошло страшное ДТП. Случилось это в районе деревни Перелески Переславского района.

— «Пежо» выскочил на скорости на встречку и лоб в лоб столкнулся с ехавшим на встречу «Вольво», — рассказали очевидцы аварии. — Всё произошло очень быстро — никто ничего не успел понять.

Как стало известно корреспондентам 76.ru, для водителя и пассажиров выехавшего на встречную полосу «Пежо» всё закончилось трагично. Ехавшие в иномарке мужчина и женщина погибли. В «Вольво» ехала женщина с двумя детьми. Один из мальчиков после аварии умер в больнице.



— Дорожные и погодные условия были нормальными, — уточнили в упрдор «Холмогоры». — Пробок на трассе из-за аварии нет.



В пресс-службе управления МВД России по Ярославской области сообщили, что на месте аварии работают все необходимые спецслужбы. Также к месту ДТП выехали руководители регионального управления ГИБДД, чтобы лично проконтролировать работу.

Ещё одно серьёзное ДТП, где лоб в лоб столкнулись машины, произошло сегодня в Ярославле на окружной дороге.

