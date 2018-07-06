Угодья, воры в законе и магаданское прошлое: 5 фактов о новом начальнике ярославской полиции

Работать в Ярославскую область Андрея Липилина отправил президент России

Нового начальника ярославской полиции Андрея Липилина представят только в конце месяца, но уже сейчас интересно, кто будет отвечать за порядок во всей области, что за человек? Мы поискали интересные факты о будущем главном полицейском региона.



Уехал в Магадан



Родом Андрей Липилин из Омска. Там он родился, отучился в школе и поступил в местную школу тогда ещё советской милиции.



- В 1985 году после учёбы он был назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Магаданского горисполкома, - говорится в биографической справке Андрея Липилина.



Спустя много лет, в 2010 году, в интервью изданию Pravda.ru Липилин рассказал, как служилось в Магадане.



- Я приехал по распределению в Магадан. Работал в уголовном розыске. Семьи не было. Было просто интересно работать. С утра до вечера и по выходным – засады, задержания, раскрытие преступлений… Это было высшее удовлетворение от работы, - сказал Липилин



И вздохнул:



- Престиж советской милиции и нынешней – это небо и земля. Времена изменились. Многие думают, что можно быстро, легко и много заработать.



К 1993 году Андрей Липилин дослужился до руководящий постов. Тогда он занял должность заместителя начальника отдела по незаконному обороту наркотиков службы криминальной милиции УВД Магаданской области. Через шесть лет вернулся в родной Омск и там получил место замначальника инспекции штаба областного УВД.



В 2002 году Липилин переехал в Москву – стал начальником управления внутренних дел Раменского района ГУВД. Затем очередное повышение. С 2006-го он пять лет проработал заместителем начальника ГУВД по Московской области. В 2011 году он стал заместителем начальника полиции по Московской области. Там он работал до вчерашнего дня, пока приказом президента не был переведён в Ярославскую область.



Земли и миллионы



Дослужившись до высоких должностей, Липилин не бедствовал. В декларации за прошлый год значится небольшая квартира в 47 квадратных метров (двушка, очевидно). Не так много для семьи из трёх человек (генерал женат, у него есть ребенок). Доход Липилина за прошлый год составил 2 миллиона 118 тысяч рублей (где-то по 176 тысяч в месяц). Больше у генерала ничего подлежащего декларированию нет. Зато есть у жены. За супругой числятся два внушительных земельных участка – 2500 и 4180 кв. метров, два нежилых помещения, дача 58 «квадратов» и малюсенький домик в 7 метров.



Из этой декларации исчез автомобиль HONDA CR-V (2013 года выпуска), который значился у жены во всех предыдущих. Вероятно, автомобиль семья продала.



Накрыли воров в законе



Одним из громких дел, которое было при Липилине в Подмосковье, стало задержание «воров в законе». Сходку накрыли в 2012 году. Как сообщает издание rospres.org, Липилин тогда объявил, что гангстеры встречались для «раздела сфер влияния в исправительных учреждениях на территории Центрального федерального округа».



Полицейский Дед Мороз



Служа в столичной полиции, Липилин много внимания уделял общественной деятельности. Посещал Орехово-Зуевского детский дома на новогодние праздники. Дети получали от полицейского подарки.



За прогресс



В одном из анонсов, где жителям Подмосковья предлагалось задать вопросы полиции, Андрей Липилин призвал делать это через интернет-приемную. Попросил граждан быть поактивнее в интернете.



В это время в 2013 году на службу в МВД России помощником министра внутренних дел Российской Федерации пришёл нынешний губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Несколько лет он как и Липилин занимал руководящие должности в структуре органов внутренних дел.



О том, что Андрей Липилин перешёл на должность начальника управления МВД России по Ярославской области стало известно сегодня. Он был переведён сюда приказом президента России Владимира Путина.

