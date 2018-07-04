Женщине пришлось самой отбивать от алабая своего питомца

Жительница Ярославля просит помочь ей найти хозяина алабая, напавшего на её собаку на улице Фабричной.



Здоровый пёс набросился на лабрадора вчера утром.



— Собака была на поводке, но без намордника, — написала женщина в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Хозяин собаки — молодой парень. Он ничего не смог с этим сделать, собака была неуправляема. Своего питомца я отбила сама.



Пёс сильно покусал лабрадора. Собаку пришлось вести в ветеринарную клинику, где ему наложили швы на раны на спине и прописали лекарства.



— Мой Стенли чудом остался жив, — рассказала хозяйка лабрадора. — Он лежит дома под сильными обезболивающими препаратами, с трудом передвигается. Что происходит с моим душевным состоянием, думаю, не стоит объяснять.



Женщина просит помочь ей найти хозяина алабая, за информацию о молодом человеке обещают вознаграждение.



— Все, что я запомнила, это то, что хозяин молодой высокий парень, брюнет. Алабай бело-серый, с купированными ушами. За достоверную информацию я гарантирую финансовое вознаграждение.



В начале лета в центре Ярославля доберман напал на ребёнка. Мальчика на скорой увезли в больницу.

