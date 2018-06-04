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В Ярославле разыскивают добермана, напавшего в центре города на ребёнка
4 июня 2018 20:20
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Собака напала на восьмилетнего мальчика в Бутусовском парке 2 июня. Мама Феди, которому досталось от пса, просит помощи в поиске владельцев собаки.
— Собака напала на моего сына со спины и покусала, — написала Наталья Казанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Он с моей мамой возвращался домой через Бутусовский парк. Шли спокойно. Вдруг с другой стороны парка через аллею к нему рванул доберман, со спины напал и убежал к хозяину.
Оказалось, что с собакой гулял подросток с другом.
— Мальчик сразу посадил собаку на поводок, — рассказала мама Фёдора. — Собака была без намордника. Мальчик подошёл, извинился и сразу начал звонить родителям. Свидетели вызвали полицию и скорую. Родители, видимо, сказали срочно ему уходить, и он спокойно ушёл, хотя все ему говорили остаться.
Приехавшие полицейские составили акт, покусанного ребёнка увезли на скорой в больницу.
Самой Натальи в тот день не было в Ярославле, а напуганная бабушка не смогла сразу остановить подростка с собакой или взять у него хоть какие-то контакты. Теперь мама Феди просит всех, кому знаком пёс, с ней связаться.
Мальчику в больнице обработали раны и сделали первую прививку, потому что неизвестно, привита ли покусавшая его собака.
Весной в Ярославле далмантин напал на маленького пуделя, с которым гуляла девочка. Собаке пришлось делать операцию, а на хозяйку далмантина написали заявление в полицию.
Фото: Наталья Казанова/VK.com
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