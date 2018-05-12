Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря

Чешский голкипер Александр Салак стал игроком ярославского «Локомотива». Хоккеист, который в минувшем сезоне защищал ворота «Сибири», согласно контракту перешел к «железнодорожникам» на один год.

Александр Салак в минувшем сезоне защищал ворота «Сибири»

— Чех сыграл в 37 матчах розыгрыша КХЛ-2017/18, пропуская в среднем 2,53 шайбы за игру и отбивая 91,7% бросков, — пишет издание «Советский спорт».

Также стало известно, что ярославский «Локомотив» продлил соглашение с финским нападающим Петри Контиолой еще на один сезон. А вот форварда Дмитрия Лугина «железнодорожники» продали клубу «Сочи».