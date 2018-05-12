|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Архив
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря
12 мая 2018 17:12
901 0
Чешский голкипер Александр Салак стал игроком ярославского «Локомотива». Хоккеист, который в минувшем сезоне защищал ворота «Сибири», согласно контракту перешел к «железнодорожникам» на один год.
— Чех сыграл в 37 матчах розыгрыша КХЛ-2017/18, пропуская в среднем 2,53 шайбы за игру и отбивая 91,7% бросков, — пишет издание «Советский спорт».
Также стало известно, что ярославский «Локомотив» продлил соглашение с финским нападающим Петри Контиолой еще на один сезон. А вот форварда Дмитрия Лугина «железнодорожники» продали клубу «Сочи».
Фото: КХЛ
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Часть 23 Так же интересен... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров