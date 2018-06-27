Мужчина не выходит на связь уже три недели

«Он должен был выехать домой 9 июня… С тех пор он не выходит на связь», — плачет жительница Белоруссии Анастасия Шкуренко.



Девушка ждёт домой своего брата Николая. Полгода назад он уехал в Ярославль на заработки. Всё было хорошо. Николай регулярно звонил родственникам, рассказывал, как у него дела, говорил, что на работе всё хорошо. Пришло время возвращаться домой. Сначала Николай хотел ехать с друзьями на машине, но в последний момент передумал и решил отправиться автобусом. 9 июня он должен был выехать из Ярославля в Москву, а оттуда в Минск.



— Он жил в Ярославле на территории своего места работы, а адреса точного мы не знаем, не интересовались. Мы даже не предполагали, что такое может быть. Ведь он регулярно звонил, обещал приехать. Есть информация, что билеты до Москвы и Минска он не покупал. Возможно, он вообще не выехал из Ярославля… У меня есть подозрения, что он связался с плохой компанией, — говорит сестра Николая Анастасия.



Телефон пропавшего мужчины не отвечает уже три недели. Анастасия рассказала, что домой Николай возвращался со всей зарплатой.



Родственники пропавшего мужчины уже обратились в правоохранительные органы Белоруссии.



Приметы Николая: худощавого телосложения, рост 175–180, волосы чёрные, глаза карие. Особые приметы: белое пятно на волосах над виском, на правой щеке небольшой шрам, при улыбке можно заметить отсутствие части зуба вверху



Предположительно был одет в тёмные джинсы, чёрные кроссовки, серо-зелёную куртку, майку с белыми надписями.



Если вы что-либо знаете о том, где может находиться Николай, свяжитесь, пожалуйста, с его сестрой.