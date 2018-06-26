Митинг не согласовали, но его решили всё равно проводить

Четыре раза согласовывали ярославские сторонники Навального с местными властями акцию протеста против увеличения НДС, повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин. Все четыре раза они получили отказ.



— Нам не объяснили, на каком основании отказано, и не предоставили никаких альтернатив, — возмущается организатор акции Илья Шестериков. — Просто сказали: «Нет», и всё.



Но активистов уже не остановить, они всё равно призывают горожан присоединиться к их акции. Хотя и понимают, что она будет несанкционированной.



— Мы соберёмся на митинг в воскресенье, 1 июля, в 16 часов на площади Труда, — заявляют сторонники Навального. — Приглашаем всех других. Это политическая акция, приходите и приносите флаги и транспаранты, не запрещённые законом.



Напомним, по статьям 15 и 16 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатору несанкционированного мероприятия грозит административный штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. За участие в несанкционированном митинге или шествии, если оно создаст помехи движению пешеходов или транспорта, грозит до двадцати тысяч штрафа или арест до пятнадцати суток.

