Ярославцы выйдут на митинг против роста цен на бензин

Жители Тутаева первыми выйдут на митинг. И власти его согласовали

Ярославские автовладельцы больше не в силах терпеть повышение цен на бензин. В Тутаеве устроят первый в области митинг против повышения цен.

Пройдёт он 17 июня в 19:00 в парке отдыха. Акцию протеста согласовали местные власти.

— Дорогой бензин — это неминуемое повышение цен на любые товары, которые так или иначе доставляются автотранспортом, — говорят организаторы акции протеста. — Мы призываем всех неравнодушных тутаевцев прийти 17 июня к 19 часам в парк отдыха на митинг и подписать коллективное обращение на имя Правительства России с требованием остановить рост цен на автомобильное топливо, установив их на уровне февраля-марта 2018 года.

Кстати, в Ярославле автозаправщики даже немного снизили стоимость топлива.