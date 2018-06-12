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Ярославцы выйдут на митинг против роста цен на бензин
12 июня 2018 13:30
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Ярославские автовладельцы больше не в силах терпеть повышение цен на бензин. В Тутаеве устроят первый в области митинг против повышения цен.
Пройдёт он 17 июня в 19:00 в парке отдыха. Акцию протеста согласовали местные власти.
— Дорогой бензин — это неминуемое повышение цен на любые товары, которые так или иначе доставляются автотранспортом, — говорят организаторы акции протеста. — Мы призываем всех неравнодушных тутаевцев прийти 17 июня к 19 часам в парк отдыха на митинг и подписать коллективное обращение на имя Правительства России с требованием остановить рост цен на автомобильное топливо, установив их на уровне февраля-марта 2018 года.
Кстати, в Ярославле автозаправщики даже немного снизили стоимость топлива.
Фото: Александра Савельева
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