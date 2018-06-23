ДТП произошло в семь утра

Серьёзная авария произошла сегодня в 7:05 между деревнями Харино и Мигачево в Некрасовском районе. Столкнулись «Лада» и «Киа».

«Киа» с расвороченным капотом встала посреди дороги. Больше всего досталось «Ладе» — машина, больше похожая на груду металла, слетела с трассы в кювет.

— У нас дача там, каждую поездку вижу аварии, — написала Алла Ёжикова в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Постоянно лупятся там, и часто с летальным исходом.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой помощи.

Смятую «Ладу» выбросило в кювет

— Медицинская помощь понадобилась троим людям, двое из которых мужчины, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Неделю назад на Костромской дороге тоже произошло крупное ДТП. Недалеко от деревни Воробино столкнулись два автомобиля — ВАЗ-21099 и «Лада Калина».

