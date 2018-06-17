Крупное ДТП на Костромском шоссе: трасса встала в огромную пробку, есть пострадавшие

Она из машин перевернулась на крышу

Сегодня в Ярославле на Костромском шоссе произошла серьёзная авария. Недалеко от деревни Воробино столкнулись два автомобиля — ВАЗ-21099 и «Лада Калина».

На месте работают сотрудники ГИБДД

От удара у одной машины разбилась всмятку вся передняя часть, а второй автомобиль отбросило на обочину и перевернуло на крышу.

В аварии есть пострадавшие.

Машины всмятку

— Водителю из «девяносто девятой» помощь оказали на месте, а вот водителя «Калины» госпитализировали, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Из-за аварии шоссе встало в пробку, проехать там сейчас затруднительно.