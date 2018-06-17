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Крупное ДТП на Костромском шоссе: трасса встала в огромную пробку, есть пострадавшие
17 июня 2018 17:29
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Сегодня в Ярославле на Костромском шоссе произошла серьёзная авария. Недалеко от деревни Воробино столкнулись два автомобиля — ВАЗ-21099 и «Лада Калина».
От удара у одной машины разбилась всмятку вся передняя часть, а второй автомобиль отбросило на обочину и перевернуло на крышу.
В аварии есть пострадавшие.
— Водителю из «девяносто девятой» помощь оказали на месте, а вот водителя «Калины» госпитализировали, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Из-за аварии шоссе встало в пробку, проехать там сейчас затруднительно.
Фото: Елена Вахрушева
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