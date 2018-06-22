Пожар в «Ауре»

Сегодня в МЧС собрали внеплановый брифинг. Начальник службы спасения рассказал о вчерашней эвакуации в торговом центре «Аура».

— Я сам ездил на место, чтобы все оценить, — рассказал начальник Главного управления МЧС по Ярославской области Олег Бочаров. — Мы прошли на грани катастрофы, как в Кемерово. У нас был сценарий «Зимней вишни» даже по месту возгорания.



Бочаров рассказал: после объявления кода 1000 и запаха гари рядом продолжали играть дети, родители пили кофе, кафе активно работали.

— К приезду спасателей эвакуация была локальной — только кинотеатр. После трагедии (в «Зимней вишне». — Прим.ред.) управление завалили жалобами, общественность всколыхнулась, сейчас интерес пропал, а угроза осталась, — считает Бочаров.



Главной причиной возможной трагедии в МЧС называют человеческий фактор.

— Если бы не сработала противопожарная система, то через 14 минут помещение уже было бы сильно задымлено, самостоятельная эвакуация людей была бы невозможной, — рассказал Бочаров.

Напомним, вчера вечером по торговому центру прозвучал условный сигнал — код 1000. Выяснилось, что на третьем этаже произошло возгорание. Народ ринулся к выходу. Как проходила эвакуация.