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Депутаты из Переславля попросили Путина отменить повышение пенсионного возраста
20 июня 2018 11:01
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Депутаты городской думы Переславля-Залесского первыми из всех депутатов Ярославской области написали письмо президенту Владимиру Путину с требованием отменить повышение пенсионного возраста. Документ подписали единогласно народные избранники от всех партий.
— По официальным данным Росстата, в 62 субъектах страны средняя ожидаемая продолжительность жизни меньше 65 лет. В трёх регионах меньше 60, — пишут в обращении депутаты. — При сохранении демографических тенденций, до пенсии не доживут 40% мужчин и 20% женщин. По сроку продолжительности жизни Россия находится на 122-м месте в мире, уступая лидерам по 10 и более лет. Дефицит Пенсионного фонда РФ возникает из-за того, что большая часть занятого населения работает в «серой зоне» — из 77 миллионов человек трудоспособного населения взносы платят 43,5 миллиона работников. В фонд из-за этого не поступает около 2,2 триллиона рублей.
Депутаты также подсчитали, что если все работники России будут получать официальную зарплату, с которой будут делать отчисления в пенсионный фонд, то это даже позволит увеличить размер пенсии, не увеличивая возраст выхода на неё.
— Острой проблемой остаётся сложность трудоустройства пожилых работников, а также массовая неофициальная занятость, предполагающая уже сейчас де-факто более поздний выход на пенсию. Речь идёт о формировании таким образом массовой категории безработных пожилого возраста, не получающих пенсию, и не имеющих возможности трудоустроиться, — аргументируют свою позицию депутаты Переславля.
В письме также указали и на массовые недовольства жителей страны из-за реформы. Это обращение депутаты отправят одновременно президенту, председателю правительства Дмитрию Медведеву, председателям Госдумы и Совета Федерации.
Публикуем текст обращения депутатов.
Кстати, в Ярославле людей зовут на митинг против повышения пенсионного возраста.
Фото: Александра Савельева, Сергей Хабибулин / facebook.com
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