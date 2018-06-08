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Ярославский хирург, на столе которого умерла пациентка: «У следствия нет ко мне вопросов»

8 июня 2018 16:26
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Ярославль, пластика, хирург, пластическая операция, пластический хирург

Ярославский пластический хирург, который оказался в центре скандала, прокомментировал обвинения в свой адрес.

Эта история приняла огласку после того, как на столе у врача Григория Перекрёстова после операции скончалась пациентка. Всё произошло в столичной клинике, куда Григорий перебрался после работы в Ярославле. Узнав о трагедии, другая пациентка Григория Екатерина Панфилова решилась рассказать свою историю: хирург Перекрёстов испортил ей грудь. После его операций на теле у девушки остались ужасные шрамы. Но У Григоря Перекрёстова своё мнение на этот счёт.

— Конечно, мне есть что сказать. Вы сами видите по фотографиям, что Екатерина Панфилова помешана на «тюнинге», и при этом абсолютно не знает меры. А сейчас, когда у меня случилась трагедия на работе, которая получила огласку, она пытается прославиться. Хочу уточнить, что со стороны следствия ко мне нет никаких вопросов и претензий. Я прохожу как свидетель. В этом деле нет обвиняемых. На данный момент мы ждём заключение судебно-медицинской экспертизы, — говорит хирург.

Врач уточняет: у него есть прямое доказательство того, что Екатерина была довольна его работой. И он присылает нам скриншот с публикации в соцсетях. На нём фото и отзыв Екатерины о проделанной работе Григория Перекрёстова.

— Поздравляю с днём рождения самого лучшего, чуткого, внимательного, ответственного и добросовестного пластического хирурга! А это приложение твоей работы, которой я очень довольна, — пишет Екатерина в соцсетях.

На фото девушка до операции и после.

— Но ведь Екатерина говорила, что она недовольна операцией на груди. А на этих фото видно только пластику лица. Вы знали, что она недовольна именно грудью? Что у неё шрамы большие после операции остались? – спрашиваем мы у доктора Перекрёстова.

— Я делал Екатерине только операцию на груди, и этот отзыв через несколько месяцев после операции. По её желанию и настоянию были установлены большие имплантаты. О всех возможных осложнениях, в том числе и о возможном грубом рубцевании, Екатерина была предупреждена заранее. Также я строго-настрого запретил любые физические нагрузки в течение шести недель после операции.  Но работа пациентки связана с пилоном (танец у шеста), и эта рекомендация не выполнялась в полном объёме. Это могло привести к грубому рубцеванию и деформации, — ответил нам Григорий Перекрёстов.

Однако Екатерина категорически не согласна с мнением хирурга. Она намерена идти до конца. Именно поэтому девушка сделала пост в соцсетях, в котором просила откликнуться всех пострадавших от рук этого врача девушек. По словам Екатерины, помимо пациенток доктора Перекрёстова, с ней также связалась мама погибшей девушки. Скоро Екатерина выступит на передаче на Первом канале, где расскажет о своей версии этой истории.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: gvp.plastic/Instagram, Григорий Перекрёстов, Екатерина Панфилова/Instagram
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