Против трусов до конца: мэр Ярославля ужесточил борьбу с тем, «что носится под платьем»

Борьбу с развешанными в городе трусами Владимир Слепцов начал ещё в феврале

Сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов на общегородском собрании рассказал, что ему на глаза попался ларёк с трусами и носками в районе остановки «Большая Фёдоровская» на Московском проспекте. Он попросил своих подчинённых разобраться с этой торговой точкой.

— Там огромнейший трафик, — возмутился глава города. — И каждый день едешь и смотришь, как вывешивают вешалки прямо на фасад. И люди видят эти трусы, носки — всё, что носится под платьем.

Борьбу с развешанными в городе трусами Владимир Слепцов начал ещё в феврале. Тогда его расстроили трусы, которые продавали на Красной площади. Градоначальник поручил разогнать всех уличных торговцев. Но сделать это чиновники не смогли до сих пор. Вместо этого они, наоборот, раздают разрешения на торговлю. Но не всем, а только избранным.

А ещё подчинённым Владимира Слепцова сегодня во второй раз досталось из-за одуванчиков.