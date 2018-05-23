«Павел Дыбин на свободе»: адвокат ярославского депутата опроверг информацию о задержании

Суда по словам адвоката, депутата Павла Дыбина никто не задерживал

Сегодня в интернете появилась информация о возможном задержании депутата Ярославской областной думы и учредителя группы компаний «МИКРОН» Павла Дыбина. Но адвокат народного избранника эту информацию опроверг.

— В отношении моего подзащитного никто не возбуждал, а значит и задерживать его нет никаких оснований, — сказал защитник депутата Дмитрий Сухомлинов. — Сейчас Павел находится на свободе: занимается своими делами или, может, дома сидит.

Тем не менее вопросы у силовиков к народному избраннику есть. Хотя ни в МВД, ни в Следственном комитете пока эту информацию не подтверждают. Но, как стало известно корреспондентам 76.ru, депутатом Павлом Дыбиным заинтересовались правоохранительные органы. И в ближайшее время, вероятно, в отношении него Следственным комитетом всё же может быть возбуждено уголовное дело и решен вопрос о мере пресечения. В окружении депутата говорят о мошенничестве.

Позже также появилась информация, из-за чего у силовиков появились к депутату вопросы и что ему грозит, если будет доказана следствием и судом его причастность к преступлению.