×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

«Павел Дыбин на свободе»: адвокат ярославского депутата опроверг информацию о задержании

23 мая 2018 17:24
3 297 1
криминал, Ярославль, Павел Дыбин

Сегодня в интернете появилась информация о возможном задержании депутата Ярославской областной думы и учредителя группы компаний «МИКРОН» Павла Дыбина. Но адвокат народного избранника эту информацию опроверг.

— В отношении моего подзащитного никто не возбуждал, а значит и задерживать его нет никаких оснований, — сказал защитник депутата Дмитрий Сухомлинов. — Сейчас Павел находится на свободе: занимается своими делами или, может, дома сидит.

Тем не менее вопросы у силовиков к народному избраннику есть. Хотя ни в МВД, ни в Следственном комитете пока эту информацию не подтверждают. Но, как стало известно корреспондентам 76.ru, депутатом Павлом Дыбиным заинтересовались правоохранительные органы. И в ближайшее время, вероятно, в отношении него Следственным комитетом всё же может быть возбуждено уголовное дело и решен вопрос о мере пресечения. В окружении депутата говорят о мошенничестве.

Позже также появилась информация, из-за чего у силовиков появились к депутату вопросы и что ему грозит, если будет доказана следствием и судом его причастность к преступлению.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Игорь Бортников/Facebook.com
Продажа авто, мото
Далее: В час пик Московский встал: на проспекте две аварии

Новое на сайте
Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона

Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона
Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета
Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города

Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города
Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды

Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды
Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом

Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом

Фильм недели
сегодня
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Комментарии (5): Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,26 61,89
EUR 71,76 72,39
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 24.05
USD 61,59 0,33
EUR 72,18 -0,06
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.