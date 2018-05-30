Единственный мужчина в Ярославле, заведующий детским садом: «Родители не хотели вести ко мне детей»

Дмитрий Сироткин три дня думал перед тем, как согласиться на эту работу

Мужчина, заведующий детским садиком — большая редкость. Настолько большая, что в нашем городе такой только один. Поэтому нам, конечно же, захотелось с ним познакомиться. И этим знакомством начать сериал о мужчинах, которые выстроили отличную карьеру в типично женских профессиях.

Когда мы ехали на интервью, думали, что заведующий — мужчина строгий и в возрасте. Ну вот такой стереотип в голове. А когда увидели Дмитрия Сироткина, заведующего детским садом № 167, удивились: молодой, обаятельный и весёлый. Совсем не похож на строгого дядьку. К такому не страшно отдать ребёнка. Но оказалось, что не все родители с энтузиазмом восприняли новость, что управлять садиком назначили мужчину. Об этом, о женском коллективе и о ревности, читайте в нашем материале.

А чем мужчина хуже?

— В этой профессии я уже десять лет, — начинает свой рассказ Дмитрий. — По образованию я учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области иностранного языка. Первое время после института работал учителем иностранного языка в 43-й школе. Потом принял участие в конкурсе, мои документы попали в управление образования Ярославского района. И мне предложили стать заведующим, но не в школе, а в детском саду. Я три дня думал, прежде чем принять это решение.

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— Что смущало? Что профессия женская? Или были ещё какие-то нюансы?

— Да, тут были интересные моменты. С одной стороны, вроде профессия сугубо женская. С другой стороны, хотелось попробовать себя в руководящей должности. И я подумал: а чем мужчина хуже? Надо попробовать. Получится — не получится, понравится — не понравится. И ещё был нюанс в том, что мне, вроде, это знакомо, но детский сад — это всё равно другое. Здесь свои особенности. В школе дети пришли, отучились и ушли. А здесь и сон, и образование, и прогулка. 70% жизни протекает. Я попробовал, и вот уже 10 лет в этой профессии.

Заведующего малышня любит

Женщина мужчину слушает внимательнее

— Как вам работается в женском коллективе? Не тяжело?

— За десять лет по-разному. Потому что бывают разные рабочие моменты, когда приходится отстаивать свою позицию, быть пожёстче. Тяжело в том плане, что женщины — они эмоционально хрупкие люди, и воспринимают всё несколько по-другому, нежели мужчины. Бывает, что хочется вспылить, но понимаешь, что ты мужчина, и так себя вести нельзя.

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— А проще в чём?

— От мужчин женщины быстрее воспринимают информацию. Подходишь, объясняешь какие-то вещи, когда, может, сделала что-то не так. Но делаешь это мягко, с намёком, и женщина сразу всё понимает. Более того, когда говорит мужчина, женщина себя сразу одёргивает, становится внимательнее.

К мамам тоже нужен подход

«Не поведём ребёнка к мужчине»

— Родители ребят как реагируют, когда узнают, что заведующий садика — мужчина?

— Когда я только пришёл на свою должность и здесь, и в предыдущем садике, родители говорили: «А мы не поведём в этот садик. Кому отдадим ребёнка? Мужчине? Нет!». Было такое, и я об этом знаю. Но это было буквально в первый год. После этого все родители стали к этому спокойно относится. Учителя же мужчины есть, в том числе и начальных классов. И к ним водят. Иногда это даже лучше, потому что мужчина строже, больше спрашивает.

— Может быть, родители теперь ваш садик друг другу рекомендуют?

— Этого я не знаю, может быть. Многие родители водили ко мне первого ребёнка, а второго зачислили в другой детский сад. И они ко мне приходят и говорят: «Хотим к вам попасть. Как нам быть?». А некоторые уже и третьего ко мне приводят.

Шах и мат стереотипам о типично женской профессии!

«Поработает и уйдёт»

— А ваши друзья-мужчины как отреагировали? Не спросили, зачем же вы в женскую профессию пошли?

— Когда друзья узнавали, то думали: «Ну, год-два поработает и уйдёт». И спрашивали меня: «А зачем?». Я отвечал, что я учился на педагога, и сейчас занимаюсь образованием детей. И если у меня это получается, почему бы и нет. Сейчас друзья, можно сказать, мной гордятся. И в каждом разговоре с кем-то пытаются упомянуть о моей профессии, потому что это действительно редкость.

«Кто шалит»

— Приходилось вам подменять воспитательницу?

— Воспитателей не подменял. Но были такие случаи: я захожу в группу, а мальчишки себя плохо ведут. Вдруг видят меня — и тишина. И кто-нибудь говорит: «Наш директор пришёл». Они меня только так называют, директором. Я спрашиваю: «Кто шалит? Ну-ка, иди сюда, давай поговорим». Но когда я по группам хожу, им нравится. Только по ясельным редко.

— Почему?

— Потому что были такие случаи. Я прихожу, а какой-нибудь малыш говорит: «Папа пришёл»… И всё. Половина ко мне бежит обниматься, а половина ревёт, потому что к кому-то папа пришёл, а к нему не пришёл… Поэтому я до декабря стараюсь к ним не заходить, а прихожу потом, когда они к садику привыкнут.

— На детские утренники ходите?

— Обязательно. И на утренники, и на дни открытых дверей, и на выпускные, конечно.

Жена сначала ревновала

— Супруга не ревнует, что вы в женском коллективе? Сейчас же и молодых воспитательниц много...

— Поначалу да, было такое, относилась с небольшой ревностью. Но она у меня работает главным бухгалтером в школе, понимает всю суть, поэтому сейчас уже всё спокойно. Мы с супругой вместе уже восемь лет и у нас двое детей.