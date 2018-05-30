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Истории
Единственный мужчина в Ярославле, заведующий детским садом: «Родители не хотели вести ко мне детей»
30 мая 2018 16:21
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Мужчина, заведующий детским садиком — большая редкость. Настолько большая, что в нашем городе такой только один. Поэтому нам, конечно же, захотелось с ним познакомиться. И этим знакомством начать сериал о мужчинах, которые выстроили отличную карьеру в типично женских профессиях.
Когда мы ехали на интервью, думали, что заведующий — мужчина строгий и в возрасте. Ну вот такой стереотип в голове. А когда увидели Дмитрия Сироткина, заведующего детским садом № 167, удивились: молодой, обаятельный и весёлый. Совсем не похож на строгого дядьку. К такому не страшно отдать ребёнка. Но оказалось, что не все родители с энтузиазмом восприняли новость, что управлять садиком назначили мужчину. Об этом, о женском коллективе и о ревности, читайте в нашем материале.
А чем мужчина хуже?
— В этой профессии я уже десять лет, — начинает свой рассказ Дмитрий. — По образованию я учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области иностранного языка. Первое время после института работал учителем иностранного языка в 43-й школе. Потом принял участие в конкурсе, мои документы попали в управление образования Ярославского района. И мне предложили стать заведующим, но не в школе, а в детском саду. Я три дня думал, прежде чем принять это решение.
— Что смущало? Что профессия женская? Или были ещё какие-то нюансы?
— Да, тут были интересные моменты. С одной стороны, вроде профессия сугубо женская. С другой стороны, хотелось попробовать себя в руководящей должности. И я подумал: а чем мужчина хуже? Надо попробовать. Получится — не получится, понравится — не понравится. И ещё был нюанс в том, что мне, вроде, это знакомо, но детский сад — это всё равно другое. Здесь свои особенности. В школе дети пришли, отучились и ушли. А здесь и сон, и образование, и прогулка. 70% жизни протекает. Я попробовал, и вот уже 10 лет в этой профессии.
4,5 года Дмитрий работал в сельской школе Ярославского района. С 2010 года он заведующий детского садика № 167 во Фрунзенском районе
Женщина мужчину слушает внимательнее
— Как вам работается в женском коллективе? Не тяжело?
— За десять лет по-разному. Потому что бывают разные рабочие моменты, когда приходится отстаивать свою позицию, быть пожёстче. Тяжело в том плане, что женщины — они эмоционально хрупкие люди, и воспринимают всё несколько по-другому, нежели мужчины. Бывает, что хочется вспылить, но понимаешь, что ты мужчина, и так себя вести нельзя.
— А проще в чём?
— От мужчин женщины быстрее воспринимают информацию. Подходишь, объясняешь какие-то вещи, когда, может, сделала что-то не так. Но делаешь это мягко, с намёком, и женщина сразу всё понимает. Более того, когда говорит мужчина, женщина себя сразу одёргивает, становится внимательнее.
«Не поведём ребёнка к мужчине»
— Родители ребят как реагируют, когда узнают, что заведующий садика — мужчина?
— Когда я только пришёл на свою должность и здесь, и в предыдущем садике, родители говорили: «А мы не поведём в этот садик. Кому отдадим ребёнка? Мужчине? Нет!». Было такое, и я об этом знаю. Но это было буквально в первый год. После этого все родители стали к этому спокойно относится. Учителя же мужчины есть, в том числе и начальных классов. И к ним водят. Иногда это даже лучше, потому что мужчина строже, больше спрашивает.
— Может быть, родители теперь ваш садик друг другу рекомендуют?
— Этого я не знаю, может быть. Многие родители водили ко мне первого ребёнка, а второго зачислили в другой детский сад. И они ко мне приходят и говорят: «Хотим к вам попасть. Как нам быть?». А некоторые уже и третьего ко мне приводят.
«Поработает и уйдёт»
— А ваши друзья-мужчины как отреагировали? Не спросили, зачем же вы в женскую профессию пошли?
— Когда друзья узнавали, то думали: «Ну, год-два поработает и уйдёт». И спрашивали меня: «А зачем?». Я отвечал, что я учился на педагога, и сейчас занимаюсь образованием детей. И если у меня это получается, почему бы и нет. Сейчас друзья, можно сказать, мной гордятся. И в каждом разговоре с кем-то пытаются упомянуть о моей профессии, потому что это действительно редкость.
Отец Дмитрия всю жизнь работал механизатором. Самая что ни на есть мужская профессия. Поэтому, когда узнал, что сын пойдёт работать заведующим, просто промолчал. Возможно, не одобрил выбор сына. А мама, пожав плечами, сказала: «Почему бы не попробовать». Сейчас отец по-другому смотрит на профессию сына и говорит: «Нравится — работай». Кстати, брат Дмитрия 10 лет проработал директором в школе.
«Кто шалит»
— Приходилось вам подменять воспитательницу?
— Воспитателей не подменял. Но были такие случаи: я захожу в группу, а мальчишки себя плохо ведут. Вдруг видят меня — и тишина. И кто-нибудь говорит: «Наш директор пришёл». Они меня только так называют, директором. Я спрашиваю: «Кто шалит? Ну-ка, иди сюда, давай поговорим». Но когда я по группам хожу, им нравится. Только по ясельным редко.
— Почему?
— Потому что были такие случаи. Я прихожу, а какой-нибудь малыш говорит: «Папа пришёл»… И всё. Половина ко мне бежит обниматься, а половина ревёт, потому что к кому-то папа пришёл, а к нему не пришёл… Поэтому я до декабря стараюсь к ним не заходить, а прихожу потом, когда они к садику привыкнут.
— На детские утренники ходите?
— Обязательно. И на утренники, и на дни открытых дверей, и на выпускные, конечно.
Жена сначала ревновала
— Супруга не ревнует, что вы в женском коллективе? Сейчас же и молодых воспитательниц много...
— Поначалу да, было такое, относилась с небольшой ревностью. Но она у меня работает главным бухгалтером в школе, понимает всю суть, поэтому сейчас уже всё спокойно. Мы с супругой вместе уже восемь лет и у нас двое детей.
Фото: Александра Савельева
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