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Ярославцы выходили котёнка, которого выбросили с восьмого этажа
20 мая 2018 16:14
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В Ярославле котёнка выкинули из окна. Очевидцы говорят: он упал с высоты не меньше восьмого этажа. Такой бесчеловечный поступок совершили дети.
— Я живу на третьем этаже в доме, где всё произошло. Я услышала сильный удар и крики детей и вышла на балкон посмотреть, что случилось. И слышу, как кричит мужчина, что котёнка скинули. Он упал на козырёк заволжского ЗАГСа. А дети стояли и смотрели, умрёт он или нет, — рассказывает очевидец произошедшего Любовь Хрычикова.
Девушка сразу же позвонила в МЧС, но спасатели сказали, что котов они не достают. Тогда на помощь животному пришёл супруг Любови. Он залез на крышу и снял несчастного котёнка. Его отнесли в ветклинику, сделали уколы.
— Котёнка мы пристроили, его забрал себе мужчина, — рассказала Любовь.
Сейчас маленький пушистик в безопасности.
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Фото: Vk.com
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