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Ярославским водителям показали, через какое место у нас дороги делаются

16 мая 2018 13:27
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дороги, авто, Ярославль

На дороге при въезде в Ярославскую область со стороны Иванова появилась надпись, лаконично обозначающая состояние российских дорог. Широкое слово, по всей видимости, написал кто-то из автомобилистов.

— Нарисовала это не я, но сделал это неглупый человек, который давно понял, куда попал, — написала на своей странице в Facebook член Общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева, которая тоже часто ездит по этой трассе. — Дело в том, что в Иванове дороги гладенькие, аккуратненькие, безколейные и идеально ровные по сравнению с ярославскими.

Ярославские автомобилисты часто оригинальными способами намекают властям, что их не устраивает состояние дорог.

В 2013 году в Ростове Великом блогеры обнаружили «самую плохую дорогу России». Такое название было присвоено так называемой «олимпийской» дороге, построенной перед Олимпиадой 1980 года в Москве и разрушенной потопом.

История с табличками нашла и народных подражателей — в районе окружной дороги и Ярославского тракта в Рыбинске через некоторое время появился самодельный дорожный знак с нецензурной надписью, которая с точностью предупреждала водителей об очень плохом состоянии дороги, которая ожидает их на пути. Эту дорогу автомобилисты описали словом, созвучным со словом «могучая».

В 2015-м Ярославль за одну ночь наводнили таблички с информацией о городских дорогах. На них дорогам присвоили имена известных предпринимателей и разгласили информацию о стоимости ремонта этих улиц.

А жители села Гаврилово устали от ям настолько, что решили прикрыть их подручными средствами. Большие и глубокие выбоины по дороге до села прошлым летом заложили сеном, видимо, для того чтобы было мягче ездить.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Ярослав Лученецкий
Продажа авто, мото
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