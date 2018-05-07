В Ярославле потратили 16 миллионов на цветы в горшках и клумбах

Основную массу цветов начнут высаживать 1 июня

Миллион цветов высадят в этом году на улицах Ярославля. Основные работы начнутся 1 июня. Уже сейчас 34 тысячи анютиных глазок украшают город.

Летом ярославские клумбы украсят петунии и бархатцы, на разделительных полосах и столбах появятся подвесные кашпо с цинерариями и бегониями. Кроме того, на своих прежних местах в городе вновь установят мобильные деревья с ампельными (от немецкого Ampel — висящая ваза для цветов) растениями.

— На Институтской улице раскинется арочный каскад. В сквер 50-летия ВЛКСМ перенесут 23 цветочные композиции с тематикой городов Золотого кольца, а также детские работы из сквера Александра Невского и с площади Труда. А 1 мая жители Ярославля посадили 200 вишнёвых деревьев в парке 1000-летия, — рассказали в мэрии Ярославля.

Мы уточнили у «Горзеленхозстроя», сколько денег потратили на цветы в этом году.

— На цветочное оформление выделили 16 миллионов рублей, — рассказала инженер-ландшафтник Марина Евгеньевна.

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