Когда в Ярославле отключат горячую воду: адреса и даты

|
Сроки отключения на гидравлические испытания
|
Сроки отключения на период ежегодного планово-профилактического ремонта
|
Кварталы, ограниченные
улицами
|
Кировский район
|
16 мая — 17 мая
17 июля — 18 июля
|
18 мая — 29 мая
|
проспект Октября, улица Победы, Володарского, улица Свердлова, улица Некрасова, улица Чайковского, улица Победы, улица Володарского
|
31 мая — 13 июня
|
ул. Советская, пр-т Октября, пр-т Ленина, ул. Войнова
|
18 июня — 28 июня
|
ул. Первомайская, Волжская набережная, ул. Революционная, ул. Советская
|
1 августа — 13 августа
|
ул. Чайковского, ул. Свободы, Которосльная наб., ул. Комсомольская, Б. Октябрьская, ул. Собинова, Республиканская
|
5 июля — 17 июля
|
ул. Свердлова, ул. Чайковского, ул. Свободы, ул. Володарского, ул. Володарского
|
1 августа — 13 августа
|
ул. Собинова, Пушкина, Ушинского, Свободы, Чайковского, Республиканская
|
23 июля — 2 августа
|
ул. Победы, ул. Советская, ул. Республиканская, ул. Некрасова, ул. Некрасова, ул. Чайковского, ул. Свердлова, пр-т Октября
|
5 июля — 15 июля
|
ул. Победы, Волжская наб., пр. Октября, ул. Советская, ул. Республиканская
|
15 мая — 17 мая
24 июля — 26 июля
|
25 мая — 4 июня
|
пр. Толбухина, С.Щедрина, ул. Победы Б.Октябрьская, ул. Б.Октябрьская, ул. Володарского, Которосльная наб., пр. Толбухина, пр. Толбухина, Мышкинский пр-д, ул. Гор. Вал, ул. Б. Октябрьская
|
6 июня — 18 июня
|
ул. Б. Октябрьская, ул. Гор.Вал, ул. Рыбинская, пр. Толбухина, ул. Угличская, ул. Лисицына, ул. Рыбинская, пр. Толбухина, пр. Толбухина, ул. Богдановича, ул. Володарского, ул. С. Щедрина, ул. Володарского, ул. Свободы, ул. Победы, ул. С. Щедрина
|
Ленинский район
|
16 мая — 17 мая
17 июля — 18 июля
|
31 мая — 13 июня
|
проспект Октября, проспект Ленина, улица Загородный сад, улица Воинова.
|
5 июля — 17 июля
|
пр-т Ленина, ул.Советская, Войнова, Победы, Республиканский пр-д.
|
5 июля — 17 июля
|
ул. Победы, Волжская наб., пр-т Ленина, ул. Советская
|
15 мая — 16 мая
24 июля — 26 июля
|
20 июня — 1 июля
|
улица Автозаводская, улица Угличская, улица Чкалова, ул. Чехова
|
Дзержинский район
|
15 мая -16 мая
24 июля —25 июля
|
20 июня — 3 июля
|
Ленинградский пр-т, пр-т Дзержинский, ул. Труфанова, ул. Волгоградская
|
28 мая — 30 мая
14 августа — 16 августа
|
5 июля — 18 июля
|
12-й, 14-й, 15-й микрорайоны
|
22 мая — 24 мая
7 августа — 9 августа
|
5 июня — 18 июня
|
Красный перевал
|
23 мая — 24 мая
22 августа — 23 августа
|
6 августа — 20 августа
|
ул. Керамическая, 5, 7, 1-я Кольцова, 40
|
23 мая — 24 мая
22 августа — 23 августа
|
18 июня — 02 июня
|
пр-д Кольцова, 12, Красноперевальский пер., 8, 9, 7/45
|
23 мая — 24 мая
22 августа — 23 августа
|
4 июня — 18 июня
|
пер. Красноперевальский, 2/1, Керамическая, 3, д/сад № 133, школа № 17
|
22 мая — 24 мая
7 августа — 9 августа
|
5 июня — 18 июня
|
ул. Большая Норская, 4-й Норский пер.
|
10 мая — 11 мая
|
18 мая — 31 мая
|
Тутаевское ш., ул. Брагинская, 16-я линия поселка 2-е Брагино, ул. Бабича
|
Фрунзенский район
|
23 мая — 24 мая
31 июля
|
25 мая — 3 июня
|
Московский проспект, микрорайон «Суздалка»
|
9 июля — 10 июля
|
11 июля - 23 июля
|
микрорайон «Липовая Гора»
|
14 мая — 17 мая
11 сентября — 12 сентября
|
14 августа - 24 августа
|
микрорайоны «Дятьково» и «Сокол»
|
6 августа
|
6 августа — 17 августа
|
пос. Радиозавода
|
28 мая — 31 мая
28 августа-30 августа
|
1 июня — 14 июня
|
пос. Нефтебазы
|
30 мая
|
31 мая — 13 июня
|
ул. Туговская, ул. Малая Московская, ул. Подгорная, ул. Гужевая
|
23 мая
|
24 мая — 6 июня
|
ул. 1-я Портовая, ул. 3-я Портовая, Тормозное ш., берег р. Волга
|
22 мая — 24 мая
21 августа — 23 августа
|
14 мая — 27 июня
|
ул. Суздальская, ул. Гоголя, пер. Минина, ул. Пожарского
|
5 июня
7 августа
|
3 июля — 17 июля
|
ул. Летная, Шпальный пер., Тормозное ш.,
|
22 мая
21 августа
|
3 июля — 17 июля
|
ул. 4-я Портовая, 14, ул. 4-я Портовая, 17, Мельничное ш., 45, пос. Шпалозавода 1, пос. Шпалозавода, 2
|
24 мая
31 июля
|
12 июня — 26 июня
|
ул. Дядьковская, ул. Чернопрудная, пр-т Фрунзе
|
Заволжский район
|
22 мая — 23 мая
1 августа — 2 августа
|
20 июля — 30 июля
|
ул. Красноборская, Саукова, пр-т Машиностроителей, микрорайоны «Средний посёлок» и «Нижний посёлок»
|
15 мая — 17 мая
24 июля — 26 июля
|
21 июня — 4 июля
|
пр-т Машиностроителей, Авиаторов, ул. Папанина, С.Орджоникидзе, Яковлевская.
|
28 мая — 30 мая
6 августа — 8 августа
|
13 июня - 27 июня
|
микрорайон Резинотехники
|
5 июня — 6 июня
13 августа — 14 августа
|
2 июля — 15 июля
|
посёлок Завода 50
|
Красноперекопский район
|
23 мая — 24 мая
31 июля
|
25 мая — 3 июня
|
микрорайон «Нефтестрой», пос. Ивняки, ул. Бахвалова, ул. Красноперекопская, ул. Закгейма, ул. 8 Марта, ул. Закгейма, ул. Маланова, ул. 8 Марта (до д. № 11, 11, к. 3 по ул. 8 Марта включительно)
|
23 мая — 24 мая
31 июля
|
25 мая — 3 июня
|
ул. Красноперекопская, ул. Маланова, ул. 8 Марта (до д. № 11, 11 к. 3 по ул. 8 Марта включительно)
|
30 мая
|
31 мая — 13 июня
|
ул. 1-я Поперечная, Парковый проезд, ул. Старая Московская
|
16 июля
|
16 июля — 29 июля
|
ул. Большая Химическая, ул. Посохова, ул. Подбутырская, ул. Большая Федоровская