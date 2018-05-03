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Когда в Ярославле отключат горячую воду: адреса и даты

3 мая 2018 12:29
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ЖКХ, отключения, горячая вода, коммуналка, Ярославль

В квартирах ярославцев ещё не остыли батареи, а горожанам уже напоминают — скоро в кранах пропадёт горячая вода. Власти в этом году заблаговременно решили оповестить горожан о том, когда будут проводиться гидравлические испытания и ремонтные работы на сетях.

— Мы подготовили таблицу для жителей всех районов Ярославля с указанием дат и адресов домов, — рассказали в мэрии города Ярославля.

Сроки отключения на гидравлические испытания

Сроки отключения на период ежегодного планово-профилактического ремонта

Кварталы, ограниченные

улицами

Кировский район

16 мая — 17 мая

17 июля — 18 июля

18 мая — 29 мая

проспект Октября, улица Победы, Володарского, улица Свердлова, улица Некрасова, улица Чайковского, улица Победы, улица Володарского

31 мая — 13 июня

ул. Советская, пр-т Октября, пр-т Ленина, ул. Войнова

18 июня — 28 июня

ул. Первомайская, Волжская набережная, ул. Революционная, ул. Советская

1 августа — 13 августа

ул. Чайковского, ул. Свободы, Которосльная наб., ул. Комсомольская, Б. Октябрьская, ул. Собинова, Республиканская

5 июля — 17 июля

ул. Свердлова, ул. Чайковского, ул. Свободы, ул. Володарского, ул. Володарского

1 августа — 13 августа

ул. Собинова, Пушкина, Ушинского, Свободы, Чайковского, Республиканская

23 июля — 2 августа

ул. Победы, ул. Советская, ул. Республиканская, ул. Некрасова, ул. Некрасова, ул. Чайковского, ул. Свердлова, пр-т Октября

5 июля — 15 июля

ул. Победы, Волжская наб., пр. Октября, ул. Советская, ул. Республиканская

15 мая — 17 мая

24 июля — 26 июля

25 мая — 4 июня

пр. Толбухина, С.Щедрина, ул. Победы Б.Октябрьская, ул. Б.Октябрьская, ул. Володарского, Которосльная наб., пр. Толбухина, пр. Толбухина, Мышкинский пр-д, ул. Гор. Вал, ул. Б. Октябрьская

6 июня — 18 июня

ул. Б. Октябрьская, ул. Гор.Вал, ул. Рыбинская, пр. Толбухина, ул. Угличская, ул. Лисицына, ул. Рыбинская, пр. Толбухина, пр. Толбухина, ул. Богдановича, ул. Володарского, ул. С. Щедрина, ул. Володарского, ул. Свободы, ул. Победы, ул. С. Щедрина

Ленинский район

16 мая — 17 мая

17 июля — 18 июля

31 мая — 13 июня

проспект Октября, проспект Ленина, улица Загородный сад, улица Воинова.

5 июля — 17 июля

пр-т Ленина, ул.Советская, Войнова, Победы, Республиканский пр-д.

5 июля — 17 июля

ул. Победы, Волжская наб., пр-т Ленина, ул. Советская

15 мая — 16 мая

24 июля — 26 июля

20 июня — 1 июля

улица Автозаводская, улица Угличская, улица Чкалова, ул. Чехова

Дзержинский район

15 мая -16 мая

24 июля —25 июля

20 июня — 3 июля

Ленинградский пр-т, пр-т Дзержинский, ул. Труфанова, ул. Волгоградская

28 мая — 30 мая

14 августа — 16 августа

5 июля — 18 июля

12-й, 14-й, 15-й микрорайоны

22 мая — 24 мая

7 августа — 9 августа

5 июня — 18 июня

Красный перевал

23 мая — 24 мая

22 августа — 23 августа

6 августа — 20 августа

ул. Керамическая, 5, 7, 1-я Кольцова, 40

23 мая — 24 мая

22 августа — 23 августа

18 июня — 02 июня

пр-д Кольцова, 12, Красноперевальский пер., 8, 9, 7/45

23 мая — 24 мая

22 августа — 23 августа

4 июня — 18 июня

пер. Красноперевальский, 2/1, Керамическая, 3, д/сад № 133, школа № 17

22 мая — 24 мая

7 августа — 9 августа

5 июня — 18 июня

ул. Большая Норская, 4-й Норский пер.

10 мая — 11 мая

18 мая — 31 мая

Тутаевское ш., ул. Брагинская, 16-я линия поселка 2-е Брагино, ул. Бабича

Фрунзенский район

23 мая — 24 мая

31 июля

25 мая — 3 июня

Московский проспект, микрорайон «Суздалка»

9 июля — 10 июля

11 июля - 23 июля

микрорайон «Липовая Гора»

14 мая — 17 мая

11 сентября — 12 сентября

14 августа - 24 августа

микрорайоны «Дятьково» и «Сокол»

6 августа

6 августа — 17 августа

пос. Радиозавода

28 мая — 31 мая

28 августа-30 августа

1 июня — 14 июня

пос. Нефтебазы

30 мая

31 мая — 13 июня

ул. Туговская, ул. Малая Московская, ул. Подгорная, ул. Гужевая

23 мая

24 мая — 6 июня

ул. 1-я Портовая, ул. 3-я Портовая, Тормозное ш., берег р. Волга

22 мая — 24 мая

21 августа — 23 августа

14 мая — 27 июня

ул. Суздальская, ул. Гоголя, пер. Минина, ул. Пожарского

5 июня

7 августа

3 июля — 17 июля

ул. Летная, Шпальный пер., Тормозное ш.,

22 мая

21 августа

3 июля — 17 июля

ул. 4-я Портовая, 14, ул. 4-я Портовая, 17, Мельничное ш., 45, пос. Шпалозавода 1, пос. Шпалозавода, 2

24 мая

31 июля

12 июня — 26 июня

ул. Дядьковская, ул. Чернопрудная, пр-т Фрунзе

Заволжский район

22 мая — 23 мая

1 августа — 2 августа

20 июля — 30 июля

ул. Красноборская, Саукова, пр-т Машиностроителей, микрорайоны «Средний посёлок» и «Нижний посёлок»

15 мая — 17 мая

24 июля — 26 июля

21 июня — 4 июля

пр-т Машиностроителей, Авиаторов, ул. Папанина, С.Орджоникидзе, Яковлевская.

28 мая — 30 мая

6 августа — 8 августа

13 июня - 27 июня

микрорайон Резинотехники

5 июня — 6 июня

13 августа — 14 августа

2 июля — 15 июля

посёлок Завода 50

Красноперекопский район

23 мая — 24 мая

31 июля

25 мая — 3 июня

микрорайон «Нефтестрой», пос. Ивняки, ул. Бахвалова, ул. Красноперекопская, ул. Закгейма, ул. 8 Марта, ул. Закгейма, ул. Маланова, ул. 8 Марта (до д. № 11, 11, к. 3 по ул. 8 Марта включительно)

23 мая — 24 мая

31 июля

25 мая — 3 июня

ул. Красноперекопская, ул. Маланова, ул. 8 Марта (до д. № 11, 11 к. 3 по ул. 8 Марта включительно)

30 мая

31 мая — 13 июня

ул. 1-я Поперечная, Парковый проезд, ул. Старая Московская

16 июля

16 июля — 29 июля

ул. Большая Химическая, ул. Посохова, ул. Подбутырская, ул. Большая Федоровская
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