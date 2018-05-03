Когда в Ярославле отключат горячую воду: адреса и даты

Пока горячая вода есть у всех, но уже в мае будут первые отключения

В квартирах ярославцев ещё не остыли батареи, а горожанам уже напоминают — скоро в кранах пропадёт горячая вода. Власти в этом году заблаговременно решили оповестить горожан о том, когда будут проводиться гидравлические испытания и ремонтные работы на сетях.

— Мы подготовили таблицу для жителей всех районов Ярославля с указанием дат и адресов домов, — рассказали в мэрии города Ярославля.